На Церере Украина бы выиграла Евро-2020. Ученые показали, как будет падать мяч на разных планетах

Ученый-планетолог создал видео, в котором показал, как работает поверхностная гравитация на разных объектах Солнечной системы.

Ученый-планетолог доктор Джеймс ОʼДонохью создал видео, в котором показал, как падал бы мяч на разных планетах и Солнце. Об этом сообщает Science Alert.

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Исследователь сравнил такие объекты в Солнечной системе, как Земля, Церера, Юпитер, Луна, Плутон и Солнце.

Созданная анимация показывает, как мяч падает с высоты в 1 км на поверхность того или иного объекта, при условии отсутствия сопротивления воздуха. Например, мячу требуется 2,7 секунды, чтобы упасть на поверхность Солнца, в то время, как на Земле – 14,3 секунды.

"Видео дает представление о том, как ощущается притяжение на каждом из объектов", – говорит ОʼДонохью.

Но как на счет притяжения на планетах, превышающих по размерам Землю? Интересно, что мячу потребуется 13,8 секунды, чтобы упасть на Сатурн, и 15 секунд на Уране.

"Например, на Уране мяч падает вниз медленнее, чем на Земле. Почему? Потому что Уран – вторая наименее плотная планета после Сатурна в Солнечной системе. Точно так же Марс почти вдвое превышает массу Меркурия, но вы видите, что на планетах почти одинаковая поверхностная гравитация. Это указывает на то, что Меркурий намного плотнее Марса", – отмечает планетолог.

Церера оказалась самым лучшим местом для неспешной игры в мяч. На карликовой планете мяч будет падать с высоты в 1 км 84,3 секунды.

Для создания видео, ОʼДонохью вместе с астрономом Рами Мандоу использовали данные NASA о планетах Солнечной системы.

Авторы видео также ссылаются на один из самых известных когда-либо проводившихся гравитационных экспериментов на Луне, который выполнил астронавт Дэйв Скотт.