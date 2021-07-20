На Церері Україна б виграла Євро-2020. Вчені показали, як буде падати м'яч на різних планетах

Вчений-планетолог створив відео, у якому показав, як працює поверхнева гравітація на різних об'єктах Сонячної системи.

Вчений-планетолог доктор Джеймс О'Донохью створив відео, у якому показав, як падав би м'яч на різних планетах і Сонці. Про це повідомляє Science Alert.

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Дослідник порівняв такі об'єкти в Сонячній системі, як Земля, Церера, Юпітер, Місяць, Плутон і Сонце.

Створена анімація показує, як м'яч падає з висоти в 1 км на поверхню того чи іншого об'єкта, за умови відсутності опору повітря. Наприклад, м'ячу потрібно 2,7 секунди, щоб впасти на поверхню Сонця, в той час, як на Землі — 14,3 секунди.

"Відео дає уявлення про те, як відчувається тяжіння на кожному з об'єктів", — говорить О'Донохью.

Але як на рахунок тяжіння на планетах, що перевищують за розмірами Землю? Цікаво, що м'ячу потрібно 13,8 секунди, щоб впасти на Сатурн, і 15 секунд на Урані.

"Наприклад, на Урані м'яч падає вниз повільніше, ніж на Землі. Чому? Тому що Уран — друга найменш щільна планета після Сатурна в Сонячній системі. Точно так же Марс майже вдвічі перевищує масу Меркурія, але ви бачите, що на планетах майже однакова поверхнева гравітація. Це вказує на те, що Меркурій набагато щільніший за Марс", — зазначає планетолог.

Церера виявилася найкращим місцем для неспішної гри в м'яч. На карликовій планеті м'яч буде падати з висоти в 1 км 84,3 секунди.

Для створення відео, О'Донохью разом з астрономом Рамі Мандоу використовували дані NASA про планетах Сонячної системи.

Автори відео також посилаються на один із найвідоміших гравітаційних експериментів на Місяці, який виконав астронавт Дейв Скотт.