Крупным планом. Астрономы впервые сняли, как черная дыра выплевывает струю плазмы

Благодаря телескопам из проекта Event Horizon Telescope ученым удалось впервые получить фото радиоструи, испускаемой сверхмассивной черной дырой.

В рамках наблюдения ученые увеличили эти струи с 16-кратным разрешением и с частотой в 10 раз выше, чем в предыдущих наблюдениях, чтобы узнать больше об этом странном явлении, сообщает New Atlas

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Event Horizon Telescope (EHT) — это большой массив, состоящий из глобальной сети радиотелескопов по всей Земле. Проект EHT объединяет данные нескольких станций интерферометрии, которые образуют комбинированный массив с угловым разрешением, достаточным для наблюдения за объектами размером с горизонт событий сверхмассивной черной дыры.

Черные дыры в значительной степени невидимы, но они могут проявлять себя через окружающую среду, которую они создают. Когда дыры всасывают пыль и газ, этот материал нагревается и светится в диске, создавая яркий фон, на котором можно увидеть силуэт черной дыры.

В апреле 2019 года астрономы из проекта EHT представили первые прямые изображения черной дыры с использованием этого метода, показывающие нам сверхмассивную черную дыру в сердце галактики Мессье 87. Последующий анализ, проведенный в начале этого года, показал поляризацию света от диска.

Теперь астрономы обратили свое внимание на другую черную дыру, расположенную в центре радиояркой галактики Центавр A. Имея массу в 55 миллионов Солнц, это часть черной дыры M87 с массой 6,5 миллиардов масс Солнца, но главное ее отличие состоит в том, что Центавр A — активная галактика, испускающая гигантские струи вещества из своей центральной черной дыры. И это то, что ученые впервые увидели ближе, чем когда-либо.

[ + – ] Радиоструи, испускаемые черной дырой в центре галактики Центавр А в крупном масштабе Фото: New Atlas

Центавр A — линзовидная галактика с полярным кольцом, находящаяся в созвездии Центавр. Это одна из самых ярких и близких к нам соседних галактик, нас разделяет 13 млн световых лет.

"Это наблюдение позволяет нам впервые увидеть и изучить внегалактическую радиострую в масштабах, меньших, чем расстояние, которое свет проходит за один день", — говорит Майкл Янссен, автор исследования. "Мы видим вблизи как рождается чудовищно гигантская струя, запущенная сверхмассивной черной дырой".

Четкость изображения дает новые подсказки о природе этих струй. Излучение кажется ярче по краям, чем в центре, что может помочь ученым узнать, как они создаются. Ученым также удалось найти, где именно находится черная дыра, проследив путь струи обратно к ее исходной точке. Это может привести к будущим наблюдениям с использованием более коротких длин волн и более высокого разрешения для получения изображения самой черной дыры, говорят ученые.