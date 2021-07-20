Археологи обнаружили клад викингов с древними "биткоинами" (фото)

Необычную находку обнаружила отставной полицейский Кэт Джайлз на британском острове Мэн. В "копилке" также содержалось большое количество рубленого серебра.

Недавно обнаруженный клад включает 87 серебряных монет, 13 кусочков огранки, рубленое серебро и несколько артефактов, пишет Live Science.

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По словам британского нумизмата Кристин Борнхольдт Коллинз, в находке содержится значительное количество серебра, как и в кладе Гленфаба, которое нашли на острове Мэн в 2003 году.

Помимо набора монет, оба клада содержат значительную долю рубленого серебра или слитков, которых должны были взвесить и проверить на качество в ходе обмена.

Вполне вероятно, что рубленое серебро было удобно использовать для международной торговли, поскольку оно было практичным для транзакций любого размера и своего рода валютой без границ или политической принадлежности.

"В этом смысле слитки были современным эквивалентом криптовалюты. Можно даже сказать, что они были чем-то вроде нашего биткойна", — рассказала Коллинз.

Отставной офицер полиции Кэт Джайлз обнаружила клад с помощью металлоискателя. Это ее четвертая историческая находка за три года, включая клад, найденный в декабре 2020 года, в котором находились серебряные и золотые украшения викингов.

Оценив находку, исследователи объявили его "сокровищем". И хотя этот термин может вызвать образы фантастического богатства, слово "сокровище" в этом отношении означает артефакты, возрастом не менее 300 лет, которые включают драгоценные металлы или, по крайней мере, две монеты, согласно Закону о сокровищах острова Мэн от 2017 года.

В ходе анализа находки Борнхольдт Коллинз подтвердила, что клад включал монеты, которые были отчеканены на острове Мэн, в Ирландии, Англии и на территории современной Германии.

"На многих монетах изображен монарх, а на оборотной стороне некоторых из них имеется "длинный крест", символ, который использовался в качестве руководства для разрезания монет, когда требовалось всего полпенни. Между тем, серебряные монеты были частью гибкой системы оплаты, где стоимость зависела от веса и чистоты серебра", — отметила Элисон Фокс, куратор археологии из Мэнского национального наследия.

Даты на монетах указывают на то, что "деньги" со временем добавлялись в похожий на копилку клад, особенно около 1035 года. Хотя, по большей части, это прямое отражение того, как происходил "денежный оборот" на острове Мэн и вокруг него в конце 1020-х -1030-х годов.

"Подобно кладу в Гленфабе, новый артефакт можно сравнить с бумажником, содержащим все виды кредитных карт, банкнот и монет, возможно, разных стран, которые собраны, например, когда вы готовитесь к поездке за границу. Он показывает разнообразие валют, доступных в этот период торговцу в Ирландском море или жителю Мэна", - добавила Борнхольдт Коллинз.

Самые ранние клады драгоценных металлов эпохи викингов датируются 950-ми годами, что делает этот артефакт одним из более поздних тайников той эпохи. Находка является четвертым кладом эпохи викингов, обнаруженным на острове Мэн за последние 50 лет.

Артефакт сейчас выставлен в новой галерее викингов в Музее острова Мэн, но вскоре отправится в Лондон, где оценочная комиссия определит его справедливую рыночную стоимость.