Археологи виявили скарб вікінгів зі стародавніми "біткоїнами" (фото)

Незвичайну знахідку виявила поліцейська у відставці Кет Джайлз на британському острові Мен. У "скарбничці" також містилася велика кількість рубленого срібла.

Нещодавно виявлений скарб включає 87 срібних монет, 13 шматочків огранки, рубане срібло та кілька артефактів, пише Live Science.

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За словами британської нумізматки Крістін Борнхольдт Коллінз, у знахідці міститься значна кількість срібла, як і в скарбі Гленфаба, яке знайшли на острові Мен у 2003 році.

Крім набору монет, обидва скарби містять значну частку рубленого срібла або злитків, які повинні були зважити та перевірити на якість під час обміну.

Цілком ймовірно, що рубане срібло було зручно використовувати для міжнародної торгівлі, оскільки воно було практичним для транзакцій будь-якого розміру та свого роду валютою без кордонів чи політичної приналежності.

"У цьому сенсі злитки були сучасним еквівалентом криптовалюти. Можна навіть сказати, що вони були чимось на зразок нашого біткоїна", — розповіла Коллінз.

Офіцерка поліції у відставці Кет Джайлз виявила скарб за допомогою металошукача. Це її четверта історична знахідка за три роки, включаючи скарб, знайдений в грудні 2020 року, у якому були срібні і золоті прикраси вікінгів.

Оцінивши знахідку, дослідники оголосили його "скарбом". І хоча цей термін може викликати образи фантастичного багатства, слово "скарб" у цьому сенсі означає артефакти, віком не менше 300 років, які включають дорогоцінні метали або, принаймні, дві монети, відповідно до Закону про скарби острова Мен від 2017 року.

У ході аналізу знахідки Борнхольдт Коллінз підтвердила, що скарб включав монети, які карбували на острові Мен, в Ірландії, Англії і на території сучасної Німеччини.

"На багатьох монетах зображений монарх, а на зворотному боці деяких із них є "довгий хрест", символ, який використовувався в якості керівництва для розрізання монет, коли було потрібно всього півпенні. Між тим, срібні монети були частиною гнучкої системи оплати, де вартість залежала від ваги і чистоти срібла", — зазначила Елісон Фокс, кураторка археології з Менської національної спадщини.

Дати на монетах вказують на те, що "гроші" з часом додавалися в схожий на скарбничку клад, особливо близько 1035 року. Хоча, здебільшого, це пряме відображення того, як відбувався "грошовий обіг" на острові Мен і навколо нього в кінці 1020-х -1030-х років.

"Подібно до кладу в Гленфабе, новий артефакт можна порівняти з гаманцем, що містить всі види кредитних карт, банкнот і монет, можливо, різних країн, які зібрані, наприклад, коли ви готуєтеся до поїздки за кордон. Він показує різноманітність валют, доступних у цей період торговцю в Ірландському морі або жителю Мена", — додала Борнхольдт Коллінз.

Найбільш ранні скарби дорогоцінних металів епохи вікінгів датуються 950-ми роками, що робить цей артефакт одним із пізніших схованок тієї епохи. Знахідка є четвертим скарбом епохи вікінгів, виявленим на острові Мен за останні 50 років.

Артефакт зараз виставлений у новій галереї вікінгів у Музеї острова Мен, але незабаром відправиться в Лондон, де оціночна комісія визначить його справедливу ринкову вартість.