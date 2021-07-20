Предсказание сбывается. Человечество ждет глобальная катастрофа в 2040-х годах, - ученые

Согласно новой переоценке прогноза 1972 года, человечество находится на пути к краху в следующие два десятилетия, если не произойдет серьезного изменения в глобальных приоритетах.

В исследовании под названием "Пределы роста", которое стало бестселлеров в 1972 году, группа ученых Массачусетского технологического института утверждала, что индустриальная цивилизация обречена на крах, если корпорации и правительства продолжат стремиться к непрерывному экономическому росту, независимо от затрат, сообщает Sciencealert

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Ученые предложили 12 возможных сценариев будущего, большинство из которых предсказывали точку, когда природные ресурсы станут настолько дефицитными, что дальнейший экономический рост станет невозможным, а личное благосостояние резко снизится.

Самый печально известный сценарий исследования, сценарий "Бизнес как обычно" (BAU), предсказывает, что мировой экономический рост достигнет пика примерно в 2040-х годах, а затем резко снизится вместе с уменьшением мирового населения, доступностью продовольствия и природных ресурсов.

Этот неизбежный "крах" будет не концом человеческой расы, а скорее поворотным моментом в обществе, который приведет к падению уровня жизни во всем мире на десятилетия, предсказали ученые.

Каковы перспективы для человечества сейчас, спустя почти полвека после того, как ученые из Массачусетского технологического института поделились своими прогнозами?

Гайя Херрингтон, исследователь в области устойчивого развития и системного анализа обнаружила, что текущее состояние мира, измеряемое с помощью 10 различных переменных, включая население, уровень рождаемости, уровни загрязнения, производство продуктов питания и объем промышленного производства, очень близко соответствует двум сценариям, предложенным в 1972 году, а именно сценарию BAU и сценарию под названием "Комплексная технология" (CT), в котором технологические достижения помогают уменьшить загрязнение и увеличить запасы продовольствия, даже когда природные ресурсы иссякают.

Хотя сценарий CT приводит к меньшему шоку для мирового населения и личного благосостояния, нехватка природных ресурсов по-прежнему приводит к тому, что экономический рост резко замедляется, другими словами, к внезапному краху индустриального общества.

"Сценарии BAU и CT предсказывают остановку экономического роста примерно через десять лет", — говорит Херрингтон. "Таким образом, оба сценария показывают, что продолжение развития бизнеса в обычном режиме, то есть постоянный рост, невозможно".

Хорошая новость заключается в том, что еще не поздно избежать обоих этих сценариев и направить общество по пути сценария "Стабилизированный мир" (SW).

Этот путь начинается так же, как и в сценариях BAU и CT: население, загрязнение окружающей среды и экономический рост увеличиваются одновременно с сокращением природных ресурсов. Разница возникает, когда люди решают сознательно ограничить экономический рост самостоятельно, прежде чем нехватка ресурсов вынудит их к этому.

"Сценарий SW предполагает, что помимо технологических решений меняются глобальные общественные приоритеты", — говорит Херрингтон. "Изменение ценностей приводит, среди прочего, к уменьшению размера семьи, идеальной доступности средств контроля рождаемости, ограничению промышленного производства и приоритетности услуг здравоохранения и образования".

В сценарии SW промышленный рост и мировое население начинают выравниваться вскоре после того, как происходит это изменение в ценностях. Доступность продовольствия продолжает расти, чтобы удовлетворить потребности населения мира, загрязнение снижается и почти исчезает, истощение природных ресурсов тоже останавливается. Общественный крах полностью предотвращен.

Этот сценарий может показаться фантастикой, особенно когда уровень углекислого газа в атмосфере достигает рекордно высокого уровня. Но исследование показывает, что намеренное изменение курса все еще возможно, говорит Херрингтон.

Херрингтон говорит, что быстрая разработка и внедрение вакцин во время пандемии COVID-19 является свидетельством человеческой изобретательности перед лицом глобальных кризисов. По словам Херрингтон, вполне возможно, что люди отреагируют аналогичным образом на продолжающийся климатический кризис.

"Человечеству еще не поздно целенаправленно изменить курс, чтобы существенно изменить траекторию будущего", — говорит Херрингтон.