Передбачення збувається. Людство чекає глобальна катастрофа в 2040-х роках, — учені

Згідно з новою переоцінкою прогнозу 1972 року, що людство перебуває на шляху до краху в наступні два десятиліття, а то й станеться серйозна зміна в глобальних пріоритетах.

У дослідженні під назвою "Межі зростання", яке стало бестселером у 1972 році, група вчених Массачусетського технологічного інституту стверджувала, що індустріальна цивілізація приречена на крах, якщо корпорації та уряди продовжать прагнути до безперервного економічного зростання, незалежно від витрат, повідомляє Sciencealert.

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Учені запропонували 12 можливих сценаріїв майбутнього, більшість з яких передбачали точку, коли природні ресурси стануть настільки дефіцитними, що подальше економічне зростання стане неможливим, а особистий добробут різко знизиться.

Найбільш сумнозвісний сценарій дослідження, сценарій "Бізнес як зазвичай" (BAU), пророкує, що світове економічне зростання досягне піку приблизно в 2040-х роках, а потім різко знизиться разом зі зменшенням світового населення, доступністю продовольства і природних ресурсів.

Цей неминучий "крах" буде не кінцем людської раси, а скоріше поворотним моментом у суспільстві, який призведе до падіння рівня життя в усьому світі на десятиліття, передбачили вчені.

Які перспективи для людства зараз, майже через півстоліття після того, як вчені з Массачусетського технологічного інституту поділилися своїми прогнозами?

Гая Геррінгтон, дослідниця в галузі сталого розвитку та системного аналізу зʼясувала, що поточний стан світу, що вимірюється за допомогою 10 різних змінних, враховуючи населення, рівень народжуваності, рівні забруднення, виробництво продуктів харчування та обсяг промислового виробництва, дуже близько відповідає двом сценаріям, запропонованим у 1972 році, а саме сценарію BAU і сценарію під назвою "Комплексна технологія" (CT), в якому технологічні досягнення допомагають зменшити забруднення і збільшити запаси продовольства, навіть коли природні ресурси вичерпуються.

Хоча сценарій CT приводить до меншого шоку для світового населення та особистого добробуту, брак природних ресурсів як і раніше призводить до того, що економічне зростання різко сповільнюється, іншими словами, до раптового краху індустріального суспільства.

"Сценарії BAU і CT пророкують зупинку економічного зростання приблизно через десять років", — говорить Геррінгтон. "Так, обидва сценарії показують, що продовження розвитку бізнесу в звичайному режимі, тобто постійне зростання, неможливе".

Гарна новина полягає в тому, що ще не пізно уникнути обох цих сценаріїв і спрямувати суспільство на шлях сценарію "Стабілізований світ" (SW).

Цей шлях починається так само, як і в сценаріях BAU і CT: населення, забруднення навколишнього середовища й економічне зростання збільшуються одночасно зі скороченням природних ресурсів. Різниця виникає, коли люди вирішують свідомо обмежити економічне зростання самостійно, перш ніж нестача ресурсів змусить їх до цього.

"Сценарій SW передбачає, що крім технологічних рішень, змінюються глобальні суспільні пріоритети", — говорить Геррінгтон. "Зміна цінностей призводить, серед іншого, до зменшення розміру сімʼї, ідеальної доступності засобів контролю народжуваності, обмеження промислового виробництва та пріоритетності послуг охорони здоровʼя та освіти".

У сценарії SW промислове зростання і світове населення починають вирівнюватися незабаром після того, як відбувається ця зміна в цінностях. Доступність продовольства продовжує рости, щоб задовольнити потреби населення світу, забруднення знижується і майже зникає, виснаження природних ресурсів теж зупиняється. Громадський крах повністю зупинений.

Цей сценарій може здатися фантастикою, особливо коли рівень вуглекислого газу в атмосфері досягає рекордно високого рівня. Але дослідження показує, що навмисна зміна курсу все ще можлива, говорить Геррінгтон.

Геррінгтон каже, що швидка розробка та впровадження вакцин під час пандемії COVID-19 є свідченням людської винахідливості перед обличчям глобальних криз. За словами Геррінгтон, цілком можливо, що люди відреагують аналогічним чином на тривалу кліматичну кризу.

"Людству ще не пізно цілеспрямовано змінити курс, щоб істотно змінити траєкторію майбутнього", — говорить Геррінгтон.