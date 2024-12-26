Ця тварина може зменшувати свій мозок: вчені нарешті з'ясували, як саме (фото)

Якщо, наприклад, ведмеді накопичують жир, щоб пережити зиму, то ці маленькі ссавці для цього зменшують свої органи, зокрема й мозок.

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Звичайна бурозубка або звичайна землерийка (Sorex araneus) — це крихітний ссавець, який живе всього 1 рік. Тому замість того, щоб витрачати дорогоцінний час на процес накопичення резервів для того, щоб пережити зиму, бурозубка зменшує свої органи, зокрема й мозок. Тепер учені з'ясували, як це відбувається. Дослідження опубліковано в журналі eLife, пише ScienceAlert.

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Звичайна бурозубка або звичайна землерийка (Sorex araneus) — це крихітний ссавець, який живе всього 1 рік.

У результаті феномену, відомого як "явище Денеля", коли відбувається процес зменшення життєво важливих органів тіла, крихітна звичайна бурозубка може вижити взимку, коли немає або дуже мало необхідної їй їжі. Цей ссавець, що нагадує мишу, завдовжки 5-8 см і вагою 5-12 грамів, може після зниження температури навколишнього середовища зменшити масу тіла на 18%. Водночас бурозубка може зменшити свій мозок на понад 25%. Але вже навесні всі втрачені тканини відновлюються. Автори дослідження визначили низку генів, які відповідають за це явище.

Вчені порівняли експресію генів у гіпоталамусі бурозубки з експресією генів 15 інших видів ссавців. Гіпоталамус відіграє важливу роль у регуляції метаболізму у тварин, що зробило зміни його активності у відповідь на сезонні зміни головною метою для вивчення.

Цей ссавець, що нагадує мишу, завдовжки 5-8 см і вагою 5-12 грамів, може при зниженні температури навколишнього середовища зменшити масу тіла на 18% Фото: Wikipedia

Науковці ідентифікували сотні генів, яких було більше у бурозубки, або така сама кількість, що експресуються в мозку інших ссавців, включно з іншими землерийками, гризунами та приматами. Автори дослідження виявили набір генів, які змінюються залежно від сезону і беруть участь у регуляції енергетичного гомеостазу, а також гени, які регулюють загибель клітин, що можуть бути пов'язані зі зменшенням розміру мозку.

Гени бурозубки, які змінюють експресію залежно від сезону, посилюють здатність гіпоталамуса швидко реагувати на зміни навколишнього середовища, як з'ясували вчені. Вони визначили, що послідовність генів BCL2L1 відіграє роль в управлінні руйнуванням окремих клітин, що призводить до скорочення розміру мозку. Також учені виділили гени, які, як вони тепер вважають, відіграють важливу роль в еволюції "явища Денеля" у бурозубки.

За словами вчених, зменшення розміру мозку у звичайної бурозубки є виправданою дією для збереження життя, враховуючи, що ці ссавці живуть недовго.

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