У Тихому океані зняли істоту з часів динозаврів: вона не змінюється вже 245 млн років (відео)
Дослідники вперше за 15 років роботи змогли спостерігати за глибоководним наутилусом палаванським.
Глибоководне дослідницьке судно зняло на камеру істоту, яка мешкає на Землі ще з часів динозаврів, та анітрохи не змінилася з того часу, пише Express.
Експерти з Ocean Exploration Trust (OET) змогли зафільмувати одразу чотири наутилуси палаванські під час своєї експедиції навколо острова Палау, що розташовується в західній частині Тихого океану.
Наутилус палаванський зустрічається тільки у водах навколо Палау і належить до роду наутилусів. Його також називають "живою копалиною", оскільки істота не зазнала майже жодних змін протягом мільйонів років.
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Уперше за 15 років роботи команда дослідницького судна E/V Nautilus змогла побачити цю незвичайну істоту.
"Перебувати на судні під час нашої першої зустрічі з цією твариною було просто неймовірно", — каже відеоінженер Джейкоб Оттавіані.
Наутилус палаванський належить до виду головоногих, як кальмари й восьминоги. У цього виду є відмінні раковини з кількома заповненими газом камерами, які допомагають істоті залишатися на плаву.
Найчастіше цей вид наутилусів можна зустріти на глибині 20-100 метрів, де вони вважають за краще залишатися непомітними серед каменів або коралів.
"Захоплююче зустріти тварину, будова тіла і поведінка якої майже не змінилися з часів динозаврів", — каже керівника експедиції Саманта Вішнак.
Як відомо, динозаври ходили по Землі з тріасового періоду, близько 245 млн років тому. Остаточно динозаври вимерли наприкінці крейдяного періоду, близько 65 млн років тому.
На цей час у дослідників дуже мало інформації про наутилуса палаванського. Істота мігрує в мілководді після настання темряви й повертається на глибину до сходу сонця. Він харчується дрібними організмами, включно з ракоподібними та молюсками, використовуючи свої щупальця, щоб схопити здобич і підтягнути її до своїх ротів, які за формою нагадують дзьоби.
Нагадаємо, названо живу копалину, яка "бачила" динозаврів. Дослідники розповіли про пурпурову жабу, яка вважається живою копалиною епохи динозаврів.