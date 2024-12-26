У Тихому океані зняли істоту з часів динозаврів: вона не змінюється вже 245 млн років (відео)

Дослідники вперше за 15 років роботи змогли спостерігати за глибоководним наутилусом палаванським.

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Глибоководне дослідницьке судно зняло на камеру істоту, яка мешкає на Землі ще з часів динозаврів, та анітрохи не змінилася з того часу, пише Express.

Експерти з Ocean Exploration Trust (OET) змогли зафільмувати одразу чотири наутилуси палаванські під час своєї експедиції навколо острова Палау, що розташовується в західній частині Тихого океану.

Наутилус палаванський зустрічається тільки у водах навколо Палау і належить до роду наутилусів. Його також називають "живою копалиною", оскільки істота не зазнала майже жодних змін протягом мільйонів років.

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Уперше за 15 років роботи команда дослідницького судна E/V Nautilus змогла побачити цю незвичайну істоту.

"Перебувати на судні під час нашої першої зустрічі з цією твариною було просто неймовірно", — каже відеоінженер Джейкоб Оттавіані.

Наутилус палаванський належить до виду головоногих, як кальмари й восьминоги. У цього виду є відмінні раковини з кількома заповненими газом камерами, які допомагають істоті залишатися на плаву.

Найчастіше цей вид наутилусів можна зустріти на глибині 20-100 метрів, де вони вважають за краще залишатися непомітними серед каменів або коралів.

"Захоплююче зустріти тварину, будова тіла і поведінка якої майже не змінилися з часів динозаврів", — каже керівника експедиції Саманта Вішнак.

Як відомо, динозаври ходили по Землі з тріасового періоду, близько 245 млн років тому. Остаточно динозаври вимерли наприкінці крейдяного періоду, близько 65 млн років тому.

На цей час у дослідників дуже мало інформації про наутилуса палаванського. Істота мігрує в мілководді після настання темряви й повертається на глибину до сходу сонця. Він харчується дрібними організмами, включно з ракоподібними та молюсками, використовуючи свої щупальця, щоб схопити здобич і підтягнути її до своїх ротів, які за формою нагадують дзьоби.

Нагадаємо, названо живу копалину, яка "бачила" динозаврів. Дослідники розповіли про пурпурову жабу, яка вважається живою копалиною епохи динозаврів.