В Тихом океане сняли существо со времен динозавров: оно не меняется уже 245 млн лет (видео)
Исследователи впервые за 15 лет работы смогли наблюдать за глубоководным наутилусом палаванским.
Глубоководное исследовательское судно сняло на камеру существо, которое обитает на Земле еще со времен динозавров и нисколько не поменялось с того времени, пишет Express.
Эксперты из Ocean Exploration Trust (OET) смогли снять сразу четыре наутилуса палаванских во время своей экспедиции вокруг острова Палау, который располагается в западной части Тихого океана.
Наутилус палаванский встречается только в водах вокруг Палау и относится к роду наутилусов. Его также называют "живым ископаемым", так как существо не претерпело почти никаких изменений на протяжении миллионов лет.
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Впервые за 15 лет работы команда исследовательского судна E/V Nautilus смогла увидеть это необычное существо.
"Находиться на судне во время нашей первой встречи с этим животным было просто невероятно", — говорит видеоинженер Джейкоб Оттавиани.
Наутилус палаванский относится к виду головоногих, как кальмары и осьминоги. У этого вида имеются отличительные раковины с несколькими заполненными газом камерами, которые помогают существу оставаться на плаву.
Чаще всего этот вид наутилусов можно встретить на глубине 20-100 метров, где они предпочитают оставаться незаметными среди камней или кораллов.
"Захватывающе встретить животное, строение тела и поведение которого почти не изменились со времен динозавров", — говорит руководителя экспедиции Саманта Вишнак.
Как известно, динозавры ходили по Земле с триасового периода, около 245 млн лет назад. Окончательно динозавры вымерли в конце мелового периода, около 65 млн лет назад.
На данный момент у исследователей очень мало информации о наутилусе палаванском. Существо мигрирует в мелководье после наступления темноты и возвращается на глубину до восхода солнца. Он питается мелкими организмами, включая ракообразных и моллюсков, используя свои щупальца, чтобы схватить добычу и подтянуть ее к своим ртам, которые по форме напоминают клювы.
Напомним, названо живое ископаемое, которое "видело" динозавров. Исследователи рассказали о пурпурной лягушке, которая считается живым ископаемым эпохи динозавров.