В Тихом океане сняли существо со времен динозавров: оно не меняется уже 245 млн лет (видео)

Исследователи впервые за 15 лет работы смогли наблюдать за глубоководным наутилусом палаванским.

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Глубоководное исследовательское судно сняло на камеру существо, которое обитает на Земле еще со времен динозавров и нисколько не поменялось с того времени, пишет Express.

Эксперты из Ocean Exploration Trust (OET) смогли снять сразу четыре наутилуса палаванских во время своей экспедиции вокруг острова Палау, который располагается в западной части Тихого океана.

Наутилус палаванский встречается только в водах вокруг Палау и относится к роду наутилусов. Его также называют "живым ископаемым", так как существо не претерпело почти никаких изменений на протяжении миллионов лет.

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Впервые за 15 лет работы команда исследовательского судна E/V Nautilus смогла увидеть это необычное существо.

"Находиться на судне во время нашей первой встречи с этим животным было просто невероятно", — говорит видеоинженер Джейкоб Оттавиани.

Наутилус палаванский относится к виду головоногих, как кальмары и осьминоги. У этого вида имеются отличительные раковины с несколькими заполненными газом камерами, которые помогают существу оставаться на плаву.

Чаще всего этот вид наутилусов можно встретить на глубине 20-100 метров, где они предпочитают оставаться незаметными среди камней или кораллов.

"Захватывающе встретить животное, строение тела и поведение которого почти не изменились со времен динозавров", — говорит руководителя экспедиции Саманта Вишнак.

Как известно, динозавры ходили по Земле с триасового периода, около 245 млн лет назад. Окончательно динозавры вымерли в конце мелового периода, около 65 млн лет назад.

На данный момент у исследователей очень мало информации о наутилусе палаванском. Существо мигрирует в мелководье после наступления темноты и возвращается на глубину до восхода солнца. Он питается мелкими организмами, включая ракообразных и моллюсков, используя свои щупальца, чтобы схватить добычу и подтянуть ее к своим ртам, которые по форме напоминают клювы.

Напомним, названо живое ископаемое, которое "видело" динозавров. Исследователи рассказали о пурпурной лягушке, которая считается живым ископаемым эпохи динозавров.