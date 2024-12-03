Более 80 млн лет бродит по Земле: названо живое ископаемое, которое "видело" динозавров (фото)

Исследователи рассказали о пурпурной лягушке, которая считается живым ископаемым эпохи динозавров.

Наша планета является домом для огромного количества живых существ: некоторые из них хорошо знакомы ученым, а другие — нам все еще предстоит открыть. В 2003 году, впервые за 70 лет среди бесхвостых, ученые описали новое семейство лягушек, пишет IFLScience.

Исследователи пришли к выводу, что это семейство произошло от древней линии, которая извивалась в грязи, когда самые грозные хищники Земли, динозавры, все еще были живы. Представители этого вида отличаются раздутым телом и короткими конечностями, крошечными глазами и выдающейся мордой.

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Наиболее любопытным кажется то, что пурпурные лягушки, вероятно, появились более 80 миллионов лет назад, но лишь в 2003 году их официально идентифицировали в горах Западные Гат. Ученые исследовали ДНК амфибий и обнаружили, что ближайший родственник этого семейства был родом с Сейшельских островов, примерно в 3 000 километрах к югу от его родной Индии. Предполагается, что эти два вида разошлись на генеалогическом древе где-то между 251 и 65 миллионами лет назад, во время мезозойской эры.

Около 180 миллионов лет назад мир выглядел совершенно иначе. Тогда суперконтинент Гондвана все еще был целым, но за десятки миллионов лет он распался, разделив эти родственные виды, поскольку сила тектоники плит превратила Землю в расползающуюся головоломку континентов, которую мы видим и сегодня.

По словам исследователя Дэвида Аттенборо, наиболее удивительным в фиолетовых лягушках кажется то, что живые существа способны проводить так много времени под землей и о нем так мало известно. Более того, любопытным кажется то, что представители этого вида выглядят весьма странно.

Фиолетовым лягушкам нужно появляться только раз в год для размножения Фото: iNaturalist

Часть этого странного вида связана с его историей, происходящей из глубокой ветви генеалогического древа лягушек, которое тянется до мезозойской эры. Семейство официально получило название Nasikabatrachidae и его описывают как "находку, которая случается раз в столетие".

Известно, что большую часть времени лягушки проводят на глубине около 8 метров и появляются на поверхности планеты лишь раз в год для размножения. Азиатской команде ученых под руководством доктора Сандипа Даса, потребовалось два года, чтобы правильно рассчитать время, но в конечном итоге им все же удалось запечатлеть изнурительный процесс размножения фиолетовой, или пурпурной лягушки.

Ученые отмечают, что процесс размножения является особенно изнурительным для самки, так как она выныривает из грязи с полным животом икры и с гораздо меньшим самцом, сидящим на ее спине. Далее лягушка поднимается по течению и ищет безопасное место, где сможет оставить свои оплодотворенные икринки.

Любопытно, что порой другие самки также пытаются запрыгнуть на спину животным, которые уже несут самца, так как считают это отличной возможностью для спаривания. Исследователи также обнаружили, что самки прокладывают себе путь под низкими ветвями, вероятно, чтобы скинуть нежеланных гостей со спины.

Ранее Фокус писал о том, как гигантский головастик "сжимается" в крохотную лягушку.