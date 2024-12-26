Леопардів можна відрізнити за їхнім унікальним ревом: з'явилося нове дослідження (фото)

Кожна тварина має свій унікальний голос, що нагадує роботу пилки по дереву. Рик чути в діапазоні до кілометра, леопарди видають його під час пошуку партнерів або захисту території.

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Рев леопарда нагадує роботу пили по дереву і здається однаковим, але насправді кожна тварина цього виду має свій голос. Такого висновку дійшли вчені після досліджень у національному парку Ньєрере в Танзані. Результати дослідження представлені в журналі Remote Sensing in Ecology and Conservation.

На тему реву леопардів існує вкрай мало наукових досліджень. За спеціальними характеристиками крику можна ідентифікувати кожну тварину: низькочастотний набір так званих ударів чути в діапазоні щонайменше кілометр. Тварини видають його, щоб знайти партнерів або захистити свою територію.

Причому рев не залежить від статі: цей звук видають як самці, так і самки. Для проведення дослідження фахівці встановили на території парку Ньєрере площею 450 квадратних кілометрів 64 станції з камер і мікрофонів на деревах, уздовж доріг і стежок.

Метод біоакустики для вивчення життя леопардів можна застосовувати на великих територіях

Автономні записувальні пристрої дали змогу записувати рев леопарда незалежно від відеоряду. Проаналізувавши зібрані дані, вчені з'ясували, що точність ідентифікації леопарда за його криками перевищила 93%.

Леопарди входять до "червоного списку" Міжнародного союзу охорони природи

Фахівці вважають, що метод біоакустики для вивчення життя леопардів можна буде використовувати на набагато більших територіях. Це полегшить оцінку чисельності популяції та допоможе зберегти рідкісний вид. Леопарди входять до "червоного списку" Міжнародного союзу охорони природи і належать до категорії вразливих через діяльність людини.

"Виявлення унікального реву леопардів — важливе, але все ж досить базове відкриття. Вкотре висновки показують, як мало ми знаємо про леопардів і великих хижаків загалом", — підсумував один із дослідників Джонатан Гроукотт.

Нагадаємо, в Одесі леопард напав на працівника зоопарку. Чоловік отримав множинні укуси, його госпіталізували у важкому стані.

Раніше науковці за допомогою фотопастки отримали знімок борнейських димчастих леопардів. Побачити надзвичайно рідкісних тварин — велика удача.