Леопардов можно отличить по их уникальному реву: появилось новое исследование (фото)
Каждое животное имеет свой уникальный голос, напоминающий работу пилы по дереву. Рык слышен в диапазоне до километра, леопарды выдают его при поиске партнеров или защиты территории.
Рев леопарда напоминает работу пилы по дереву и кажется одинаковым, но на самом деле каждое животное этого вида имеет свой голос. К такому выводу пришли ученые после исследований в национальном парке Ньерере в Танзани. Результаты исследования представлены в журнале Remote Sensing in Ecology and Conservation.
На тему рева леопардов существует крайне мало научных исследований. По специальным характеристикам крика можно идентифицировать каждое животное: низкочастотный набор так называемых ударов слышен в диапазоне не менее километра. Животные выдают его, чтобы найти партнеров или защитить свою территорию.
Причем рев не зависит от пола: этот звук издают как самцы, так и самки. Для проведения исследования специалисты установили на территории парка Ньерере площадью 450 квадратных километров 64 станции из камер и микрофонов на деревьях, вдоль дорог и тропинок.
Автономные записывающие устройства позволили записывать рев леопарда независимо от видеоряда. Проанализировав собранные данные, ученые выяснили, что точность идентификации леопарда по его крикам превысила 93%.
Специалисты считают, что метод биоакустики для изучения жизни леопардов можно будет использовать на гораздо больших территориях. Это облегчит оценку численности популяции и поможет сохранить редкий вид. Леопарды входят в "красный список" Международного союза охраны природы и относятся к категории уязвимых из-за деятельности человека.
"Выявление уникального рева леопардов — важное, но вcе же достаточно базовое открытие. В очередной раз выводы показывают, как мало мы знаем о леопардах и крупных хищниках в целом", — подытожил один из исследователей Джонатан Гроукотт.
Напомним, в Одессе леопард напал на работника зоопарка. Мужчина получил множественные укусы, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ранее ученые с помощью фотоловушки получили снимок борнейских дымчатых леопардов. Увидеть чрезвычайно редких животных — большая удача.