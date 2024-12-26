Леопардов можно отличить по их уникальному реву: появилось новое исследование (фото)

Каждое животное имеет свой уникальный голос, напоминающий работу пилы по дереву. Рык слышен в диапазоне до километра, леопарды выдают его при поиске партнеров или защиты территории.

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Рев леопарда напоминает работу пилы по дереву и кажется одинаковым, но на самом деле каждое животное этого вида имеет свой голос. К такому выводу пришли ученые после исследований в национальном парке Ньерере в Танзани. Результаты исследования представлены в журнале Remote Sensing in Ecology and Conservation.

На тему рева леопардов существует крайне мало научных исследований. По специальным характеристикам крика можно идентифицировать каждое животное: низкочастотный набор так называемых ударов слышен в диапазоне не менее километра. Животные выдают его, чтобы найти партнеров или защитить свою территорию.

Причем рев не зависит от пола: этот звук издают как самцы, так и самки. Для проведения исследования специалисты установили на территории парка Ньерере площадью 450 квадратных километров 64 станции из камер и микрофонов на деревьях, вдоль дорог и тропинок.

Метод биоакустики для изучения жизни леопардов можно применять на больших территориях

Автономные записывающие устройства позволили записывать рев леопарда независимо от видеоряда. Проанализировав собранные данные, ученые выяснили, что точность идентификации леопарда по его крикам превысила 93%.

Леопарды входят в "красный список" Международного союза охраны природы

Специалисты считают, что метод биоакустики для изучения жизни леопардов можно будет использовать на гораздо больших территориях. Это облегчит оценку численности популяции и поможет сохранить редкий вид. Леопарды входят в "красный список" Международного союза охраны природы и относятся к категории уязвимых из-за деятельности человека.

"Выявление уникального рева леопардов — важное, но вcе же достаточно базовое открытие. В очередной раз выводы показывают, как мало мы знаем о леопардах и крупных хищниках в целом", — подытожил один из исследователей Джонатан Гроукотт.

Напомним, в Одессе леопард напал на работника зоопарка. Мужчина получил множественные укусы, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее ученые с помощью фотоловушки получили снимок борнейских дымчатых леопардов. Увидеть чрезвычайно редких животных — большая удача.