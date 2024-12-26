Это животное может уменьшать свой мозг: ученые наконец-то выяснили каким образом (фото)

Если, например, медведи накапливают жир, чтобы пережить зиму, то эти маленькие млекопитающие для этого уменьшают свои органы, в том числе и мозг.

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Обыкновенная бурозубка или обыкновенная землеройка (Sorex araneus) – это крошечное млекопитающее, которое живет всего 1 год. Поэтому вместо того, чтобы тратить драгоценное время на процесс накапливания резервов для того, чтобы пережить зиму, бурозубка уменьшает свои органы, в том числе и мозг. Теперь ученые выяснили, каким образом это происходит. Исследование опубликовано в журнале eLife, пишет ScienceAlert.

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Обыкновенная бурозубка или обыкновенная землеройка (Sorex araneus) – это крошечное млекопитающее, которое живет всего 1 год

В результате явления, известного как "явление Денеля", когда происходит процесс уменьшения жизненно важных органов тела, крошечная обыкновенная бурозубка может выжить зимой, когда нет или очень мало необходимой ей пищи. Это млекопитающее, напоминающее мышь, длиной 5-8 см и весом 5-12 граммов может при снижении температуры окружающей среды уменьшить массу тела на 18%. При этом бурозубка может уменьшить свой мозг на более, чем 25%. Но уже весной все утраченные ткани восстанавливаются. Авторы исследования определили ряд генов, которые отвечают за это явление.

Ученые сравнили экспрессию генов в гипоталамусе бурозубки с экспрессией генов 15 других видов млекопитающих. Гипоталамус играет важную роль в регуляции метаболизма у животных, что сделало изменения его активности в ответ на сезонные изменения главной целью для изучения.

Это млекопитающее, напоминающее мышь, длиной 5-8 см и весом 5-12 граммов может при снижении температуры окружающей среды уменьшить массу тела на 18% Фото: Wikipedia

Ученые идентифицировали сотни генов, которых было больше у бурозубки или такое же количество, экспрессированных в мозге других млекопитающих, включая других землероек, грызунов и приматов. Авторы исследования обнаружили набор генов, которые меняются в зависимости от сезона и участвуют в регуляции энергетического гомеостаза, а также гены, которые регулируют гибель клеток, которые могут быть связаны с уменьшением размера мозга.

Гены бурозубки, которые меняют экспрессию в зависимости от сезона, усиливают способность гипоталамуса быстро реагировать на изменения окружающей среды, как выяснили ученые. Они определили, что последовательность генов BCL2L1 играет роль в управлении разрушением отдельных клеток, что приводит к сокращению размера мозга. Также ученые выделили гены, которые, как они теперь считают, играют важную роль в эволюции "явления Денеля" у бурозубки.

По словам ученых, уменьшение размера мозга у обыкновенной бурозубки является оправданным действием для сохранения жизни, учитывая, что эти млекопитающие живут недолго.

Как уже писал Фокус, в Тихом океане сняли существо со времен динозавров. Оно не меняется уже 245 млн лет. Исследователи впервые за 15 лет работы смогли наблюдать за глубоководным наутилусом палаванским.

Также Фокус писал о том, что леопардов можно отличить по их уникальному реву. Каждое животное имеет свой уникальный голос, напоминающий работу пилы по дереву. Рык слышен в диапазоне до километра, леопарды выдают его при поиске партнеров или защиты территории.

Еще Фокус писал о том, что ученые определили место на Марсе, где могут жить инопланетяне и они похожи на жителей Земли. Исследование предполагает, что жизнь на Марсе скорее всего существует там, где ее не ищут.