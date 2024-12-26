Усе вирішиться за нас: учені перемогли головний парадокс подорожей у часі

Подорожі в часі вже давно не покидають голови мільйонів людей, адже це шанс змінити багато глобальних подій. Однак деякі парадокси заважали б подібним спробам, але саме їх нещодавно і розв'язали вчені в унікальному дослідженні.

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У нещодавньому дослідженні вчені розглянули саму математичну правдоподібність подорожей у часі та подальшого апокаліпсису, яким лякають усіх людей, які мріють про нього. Їхня робота під назвою "Оборотна динаміка із замкнутими часоподібними кривими і свобода вибору" присвячена часто обговорюваним логічним парадоксам, пов'язаним із подорожами в часі, і пропонує рішення, засноване на концепції замкнутих часоподібних кривих (ЗВК), пише Popular Mechanics.

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Ці ЗВК, введені Альбертом Ейнштейном, становлять ключову теоретичну основу для можливості подорожей у часі в рамках загальної теорії відносності. Доти, доки певні події в рамках ЗВК залишаються причинно-наслідковими, інша частина часової шкали динамічно коригується, щоб уникнути суперечностей, ідеться в дослідженні, опублікованому в журналі Classical and Quantum Gravity за авторством Жермена Тобрара і Фабіо Кости з Квінслендського університету.

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У ньому вони стверджують, що така гнучкість зводить нанівець часто згадувані парадокси, такі як "парадокс дідуся". Цей парадокс ставить під сумнів здійсненність подорожей у часі, ставлячи питання, що станеться, якщо дії мандрівника завадять його власному існуванню. Модель Тобара і Кости показує, що часова шкала самокоригується, забезпечуючи безперервність навіть за наявності подібних аномальних часових перешкод.

Щоб прояснити цю концепцію, Фабіо Коста запропонував гіпотетичний сценарій, пов'язаний із пандемією COVID-19. Він пояснив, що навіть якщо мандрівник у часі поставить собі за мету запобігти зараженню вірусом пацієнта номер нуль, його дії неминуче призведуть до перекалібрування подій на інший початок пандемії. У результаті вірус може заразити іншу людину або сам мандрівник стане нульовим пацієнтом, а часова шкала залишиться непохитно послідовною і без парадоксів.

Ця модель ставить під сумнів детерміністський погляд на ЗВК і вводить поняття "локальної свободи вибору", коли деякі події зберігають автономність. Детерміністський погляд на подорожі в часі означає, що все в часовій шкалі фіксоване і зумовлене. Він передбачає, що якби подорожі в часі були можливими, то кожна дія мандрівника в минулому вже була б врахована в майбутньому. Це не залишає місця для вільного вибору або змін, оскільки все зав'язано на єдину, незмінну послідовність подій.

Висновки Коста і Тобара не тільки забезпечують основу для розв'язання логічних невідповідностей, а й узгоджуються з сучасними дослідженнями в галузі квантової механіки, включно з математикою випадкових блукань. Їхній підхід говорить про непередбачуваність і непередбачувані наслідки зміни минулого. Висновки вчених також перегукуються з результатами, отриманими в Лос-Аламоській національній лабораторії, де вивчаються квантові ефекти в часових сценаріях. Хоча математика, що лежить в основі тверджень Тобара і Кости, доволі складна, їхні висновки відкривають шлях до глибшого вивчення взаємодії квантової механіки і загальної теорії відносності.

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