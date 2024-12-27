П'ятдесят відтінків зеленого: учений розповів, як дізнатися про проблеми здоров'я за кольором соплів

Наш носовий слиз, у народі відомий як соплі, є не тільки захисним елементом нашого організму, а й сигналом про зміни в ньому. Нещодавно вчені детально розповіли про те, які кольори сигналізують про серйозні проблеми.

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Носовий слиз, який часто вважають дратівливим і неприємним атрибутом нашої дихальної системи, насправді відіграє найважливішу роль у її захисті, затримуючи шкідливі частинки, такі як пил, бактерії та віруси. І нещодавно вчені розповіли, як зміна її консистенції та навіть кольору може сказати нам багато про стан нашого організму, пише The Conversation.

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Антимікробні властивості носового слизу, завдяки таким ферментам, як лізоцим і лактоферин, необхідні навіть тоді, коли людина не хворіє, пояснює Семюел Дж. Вайт, доцент і керівник проектів в Університеті Йорка Сент-Джона. Однак колір і консистенція слизу можуть слугувати найважливішим індикаторами стану здоров'я людини, показуючи, як імунна система реагує на різні виклики.

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Коли організм здоровий, носовий слиз прозорий і складається переважно з води, білків і солей. Алергія або початкові стадії вірусних інфекцій можуть призвести до перевиробництва цього прозорого слизу. Перехід до білого слизу сигналізує про закладеність носа, що часто є ознакою початку інфекцій, таких як застуда, каже Вайт. Згущення слизу відбувається внаслідок запалення, що уповільнює його відтік.

У міру розвитку інфекції слиз може стати жовтим, що відображає активну імунну відповідь, коли білі кров'яні тільця борються з патогенами і виділяють ферменти. Зелений слиз, що містить фермент мієлопероксидазу з нейтрофілів, часто вказує на сильну імунну активність, зазвичай пов'язану з бактеріальними або сильними вірусними інфекціями. Червоний або рожевий слиз вказує на невелику кровотечу, зазвичай спричинену подразненням або сухістю в тканинах носа.

Коричневий або помаранчевий слиз, навпаки, може бути спричинений засохлою кров'ю або забрудненнями навколишнього середовища, наприклад димом. Чорний слиз трапляється рідко, але може свідчити про такі серйозні захворювання, як грибкові інфекції або сильне забруднення довкілля, що вимагає звернення до лікаря, попереджає Вайт.

Динамічні зміни в слизу демонструють складні механізми імунної системи. Аналізуючи колір і текстуру слизу, людина може отримати уявлення про захисні процеси свого організму. "Слиз — це не просто побічний продукт хвороби, а свідоцтво життєстійкості та функціональності організму: він затримує патогенні мікроорганізми та виявляє ознаки інфекцій, повідомляючи нам про них", — підсумував Вайт.

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