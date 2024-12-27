Повернули все на свої місця: вчені обернули утворення ракових клітин назад

Традиційна терапія при онкології передбачає знищення небезпечних ракових клітин, що несе загрозу і здоровим частинам організму. Однак нещодавно вчені змогли просто повернути назад їхнє утворення, зробивши справжній прорив у медицині.

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Справжній прорив у лікуванні раку зробили вчені з Корейського інституту передових наук і технологій (KAIST). Команда розробила новаторську технологію, яка перепрограмує деякі ракові клітини в стан, що нагадує нормальні клітини, не вдаючись до їхнього знищення. Цей підхід представляє метод лікування, який пом'якшує побічні ефекти, характерні для традиційної терапії, і водночас вирішує проблеми резистентності хвороби, пише IFLScience.

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Інновація, розроблена під керівництвом професора Кванг-Хюн Чо, ґрунтується на концепції повернення назад процесів раку, що полягає в регресії злоякісних клітин до їхнього диференційованого та спеціалізованого стану. Ракові клітини часто втрачають ці характеристики, і цей процес називається "дедиференціюванням".

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Дослідники з KAIST вирішили цю проблему, націлившись на певні "головні регулятори" — ключові гени або білки, які спрямовують диференціацію клітин. За допомогою технології цифрового двійника вони склали карту генетичних мереж нормальних клітин і виявили перемикачі, здатні викликати диференціювання ракових клітин, ідеться в дослідженні, опублікованому в журналі Advanced Science. Сфокусувавшись на клітинах раку товстої кишки, команда продемонструвала, що активація цих майстер-перемикачів успішно повертає ракові клітини в нормальний стан. Отримані результати були підтверджені за допомогою молекулярних і клітинних експериментів на тваринних моделях.

Ця систематична методологія усуває залежність від випадковості при виявленні потенційних шляхів лікування і відкриває медичні можливості для лікування багатьох видів раку. Попередні дослідження також показали аналогічні можливості терапії при мієлоїдній лейкемії, раку молочної залози та гепатоцелюлярній карциномі. Однак останнє досягнення знаменує собою значний стрибок, забезпечуючи структуровану основу для виявлення регуляторів, що спричиняють диференціювання, зазначають учені.

Професор Чо назвав це відкриття перетворюючим, заявивши: "Це дослідження представляє нову унікальну концепцію оборотної терапії раку шляхом перетворення ракових клітин на нормальні". Наслідки цього дослідження можуть змінити глобальні стратегії лікування раку, зробивши акцент на перепрограмуванні клітин замість їхнього знищення. Такий підхід мінімізує шкоду для навколишніх тканин, знижує довгострокові негативні наслідки і потенційно розширює можливості лікування стійких форм раку, заявили автори.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.