Вернули все на свои места: ученые обратили образование раковых клеток вспять

Традиционная терапия при онкологии подразумевает уничтожение опасных раковых клеток, что несет угрозу и здоровым частям организма. Однако недавно ученые смогли попросту обернуть вспять их образование, совершив настоящий прорыв в медицине.

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Настоящий прорыв в лечении рака совершили ученые из Корейского института передовых наук и технологий (KAIST). Команда разработала новаторскую технологию, которая перепрограммирует некоторые раковые клетки в состояние, напоминающее нормальные клетки, не прибегая к их уничтожению. Этот подход представляет метод лечения, который смягчает побочные эффекты, характерные для традиционной терапии, и одновременно решает проблемы резистентности болезни, пишет IFLScience.

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Инновация, разработанная под руководством профессора Кванг-Хюн Чо, основывается на концепции обращения вспять процессов рака, которая заключается в регрессии злокачественных клеток до их дифференцированного и специализированного состояния. Раковые клетки часто теряют эти характеристики, и этот процесс называется "дедифференцировкой".

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Исследователи из KAIST решили эту проблему, нацелившись на определенные "главные регуляторы" — ключевые гены или белки, которые направляют дифференциацию клеток. С помощью технологии цифрового двойника они составили карту генетических сетей нормальных клеток и выявили переключатели, способные вызвать дифференцировку раковых клеток, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Advanced Science. Сфокусировавшись на клетках рака толстой кишки, команда продемонстрировала, что активация этих мастер-переключателей успешно возвращает раковые клетки в нормальное состояние. Полученные результаты были подтверждены с помощью молекулярных и клеточных экспериментов на животных моделях.

Эта систематическая методология устраняет зависимость от случайности при обнаружении потенциальных путей лечения и открывает медицинские возможности для лечения многих видов рака. Предыдущие исследования также показали аналогичные возможности терапии при миелоидной лейкемии, раке молочной железы и гепатоцеллюлярной карциноме. Однако последнее достижение знаменует собой значительный скачок, обеспечивая структурированную основу для выявления регуляторов, вызывающих дифференцировку, отмечают ученые.

Профессор Чо назвал это открытие преобразующим, заявив: "Это исследование представляет новую уникальную концепцию обратимой терапии рака путем превращения раковых клеток в нормальные". Последствия этого исследования могут изменить глобальные стратегии лечения рака, сделав акцент на перепрограммировании клеток вместо их уничтожения. Такой подход минимизирует вред для окружающих тканей, снижает долгосрочные негативные последствия и потенциально расширяет возможности лечения устойчивых форм рака, заявили авторы.

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