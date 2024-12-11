Попробовать смерть на вкус: популярный продукт оказался причиной развития рака толстой кишки

В последние годы различные онкологические заболевания набирают обороты среди населения планеты и по прогнозам ученых их будет еще больше. Так, недавно ученые обнаружили, что популярный продукт является причиной участившихся случаев рака.

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Недавнее исследование ученых показало, что семенные масла, широко используемые в рационе миллионов людей, могут играть важную роль в росте заболеваемости раком толстой кишки на ранней стадии. Если результаты научной работы подтвердятся, это может вывести проблему развития рака среди молодых людей на новый, гораздо более глобальный уровень, так как данный продукт пользуется огромным спросом по всему миру, пишет Daily Mail.

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В ходе исследования, опубликованного в журнале Gut и проведенного при поддержке правительства в Университете Южной Флориды, были проанализированы опухоли более 80 пациентов с колоректальным раком в возрасте от 30 до 85 лет. Результаты показали необычно высокую концентрацию биоактивных липидов в этих опухолях — соединений, образующихся при метаболизме семенных масел, таких как подсолнечное, рапсовое, кукурузное и виноградное. Эти липиды не только способствуют воспалению, известному провокатору рака, но и мешают иммунной системе эффективно бороться с опухолями.

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Заболеваемость раком толстой кишки среди американцев моложе 50 лет резко возросла, и, согласно прогнозам, с 2010 по 2030 год число случаев заболевания среди людей в возрасте от 20 до 34 лет увеличится на 90%. Хотя точная причина этого явления остается неясной, исследователи предполагают, что основную роль в этом играет интенсивное потребление сверхпереработанных продуктов, богатых вредными жирами, сахаром и синтетическими химическими веществами.

Доктор Тимоти Йетман, автор исследования, подчеркивает: "Рак подобен хронической незаживающей ране — если ваш организм ежедневно питается ультрапереработанными продуктами, его способность к заживлению снижается из-за воспаления". Такие организации, как Американская ассоциация сердца, утверждают, что семенные масла, потребляемые в умеренных количествах, безопасны и даже полезны, ссылаясь на доказательства того, что они могут снизить уровень холестерина и риск сердечных заболеваний. Однако критики, в том числе такие известные общественные деятели, как Роберт Ф. Кеннеди-младший, утверждают, что широкое использование этих масел подвергает американцев скрытому риску для здоровья.

Среднестатистический житель одних лишь США ежегодно потребляет около 45 литров масел из семян, что является ошеломляющим ростом по сравнению с 1950-ми годами, вызванным сельскохозяйственными инновациями после Второй мировой войны. Исследование подчеркивает потенциальные преимущества замены масел из семян на масла, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как оливковое масло или масло авокадо. Эти альтернативы связаны с противовоспалительными свойствами и могут поддерживать естественные механизмы заживления организма.

Исследователи выступают за изменение рациона питания в качестве профилактической меры против заболеваний, связанных с воспалением, включая рак. Связь рака толстой кишки с подобными факторами образа жизни говорит о необходимости дальнейших мер по охране здоровья населения со стороны правительственных организаций. Хотя масла семян являются одной из составляющих этого уравнения, более широкое внимание к диете, физической активности и скринингу может снизить риски развития смертельной болезни для более молодых групп населения.

Ранее Фокус писал о потенциальном признаке рака поджелудочной железы, который не стоит игнорировать. Данный рак является одним из самых скрытных и имеет низкий шанс выживаемости, поэтому ранее выявление очень важно в ситуации, где на кону всегда стоит жизнь.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.