Все решится за нас: ученые победили главный парадокс путешествий во времени

Путешествия во времени уже давно не покидают головы миллионов людей, ведь это шанс изменить многие глобальные события. Однако некоторые парадоксы мешали бы подобным попыткам, но именно их недавно и разрешили ученые в уникальном исследовании.

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В недавнем исследовании ученые рассмотрели саму математическую правдоподобность путешествий во времени и последующего апокалипсиса, которым пугают всех людей, которые мечтают о нем. Их работа, озаглавленная "Обратимая динамика с замкнутыми времяподобными кривыми и свобода выбора", посвящена часто обсуждаемым логическим парадоксам, связанным с путешествиями во времени, и предлагает решение, основанное на концепции замкнутых времяподобных кривых (ЗВК), пишет Popular Mechanics.

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Эти ЗВК, введенные Альбертом Эйнштейном, составляют ключевую теоретическую основу для возможности путешествий во времени в рамках общей теории относительности. До тех пор, пока определенные события в рамках ЗВК остаются причинно-следственными, остальная часть временной шкалы динамически корректируется, чтобы избежать противоречий, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Classical and Quantum Gravity за авторством Жермена Тобара и Фабио Косты из Квинслендского университета.

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В нем они утверждают, что такая гибкость сводит на нет часто упоминаемые парадоксы, такие как "парадокс дедушки". Этот парадокс ставит под сомнение осуществимость путешествий во времени, задаваясь вопросом, что произойдет, если действия путешественника помешают его собственному существованию. Модель Тобара и Косты показывает, что временная шкала самокорректируется, обеспечивая непрерывность даже при наличии подобных аномальных временных помех.

Чтобы прояснить эту концепцию, Фабио Коста предложил гипотетический сценарий, связанный с пандемией COVID-19. Он объяснил, что даже если путешественник во времени поставит перед собой цель предотвратить заражение вирусом пациента номер ноль, его действия неизбежно приведут к перекалибровке событий на другое начало пандемии. В результате вирус может заразить другого человека или сам путешественник станет нулевым пациентом, а временная шкала останется непоколебимо последовательной и без парадоксов.

Эта модель ставит под сомнение детерминистский взгляд на ЗВК и вводит понятие "локальной свободы выбора", когда некоторые события сохраняют автономность. Детерминистский взгляд на путешествия во времени означает, что все во временной шкале фиксировано и предопределено. Он предполагает, что если бы путешествия во времени были возможны, то каждое действие путешественника в прошлом уже было бы учтено в будущем. Это не оставляет места для свободного выбора или изменений, поскольку все завязано на единую, неизменную последовательность событий.

Выводы Коста и Тобара не только обеспечивают основу для разрешения логических несоответствий, но и согласуются с современными исследованиями в области квантовой механики, включая математику случайных блужданий. Их подход говорит о непредсказуемости и непредвиденных последствиях изменения прошлого. Выводы ученых также перекликаются с результатами, полученными в Лос-Аламосской национальной лаборатории, где изучаются квантовые эффекты во временных сценариях. Хотя математика, лежащая в основе утверждений Тобара и Косты, довольно сложна, их выводы открывают путь к более глубокому изучению взаимодействия квантовой механики и общей теории относительности.

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