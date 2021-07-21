Астроном-любитель впервые обнаружил новый спутник Юпитера

Сделать это астроному удалось благодаря детальному изучению снимков планеты, сделанных с помощью наземного телескопа Subaru.

Вокруг Юпитера вращаются десятки или даже сотни неоткрытых спутников. Этот газовый гигант может похвастаться значительным гравитационным полем, которое позволяет ему захватывать космический мусор на свою орбиту, пишет Space.com.

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В настоящее время планета имеет по меньшей мере 79 спутников, и их число продолжает расти. Новую луну обнаружил Кай Ли, астроном-любитель, и это последнее дополнение к группе Карме.

"Я с гордостью могу сказать, что это первый планетарный спутник, открытый астрономом-любителем", — заявил Ли.

Эта группа спутников вращается в направлении, противоположном вращению Юпитера — явление, называемое ретроградным движением. Более того, относительно плоскости орбиты планеты спутники движутся вокруг газового гиганта с экстремальным наклоном.

Карме — самая большая луна из группы, со средним радиусом 23 км. По мнению астрономов, Карме был астероидом, захваченным гравитацией Юпитера, а его группа — это осколки, отколовшиеся от него после космического столкновения.

Ли сделал свое открытие на основании набора данных за 2003 год, собранных исследователями из Гавайского университета с помощью 3,6-метрового телескопа Канада-Франция-Гавайи (CFHT).

Ли уделил особое внимание снимкам, собранным в феврале того же года, когда луны были наиболее яркими. Это было вызвано явлением известным как противостояние или оппозиция, когда Солнце и планета появляются в противоположных частях земного неба.

В феврале 2003 года Земля находилась в середине линии между Солнцем и Юпитером, что позволило астрономам увидеть систему газового гиганта, освещенную звездой.

Ли также использовал наблюдения с другого телескопа под названием Subaru, чтобы зафиксировать 22-дневную траекторию полета объекта, которая показала, что кандидат на луну, вероятно, связан с гравитацией Юпитера.

В настоящее время спутник обозначается как EJc0061 и пока не имеет официального названия.