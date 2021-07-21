Астроном-любитель виявив новий супутник Юпітера

Зробити це астроному вдалося завдяки детальному вивченню знімків планети, зроблених за допомогою наземного телескопа Subaru.

Навколо Юпітера обертаються десятки або навіть сотні невідкритих супутників. Цей газовий гігант може похвалитися значним гравітаційним полем, яке дозволяє йому захоплювати космічне сміття на свою орбіту, пише Space.com.

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Наразі планета має щонайменше 79 супутників, і їхня кількість продовжує зростати. Нову місяць виявив Кай Лі, астроном-любитель, і це останнє доповнення до групи Карме.

"Я з гордістю можу сказати, що це перший планетарний супутник, відкритий астрономом-любителем", — заявив Лі.

Ця група супутників обертається в напрямку, протилежному обертанню Юпітера — явище, зване ретроградним рухом. Більш того, щодо площини орбіти планети супутники рухаються навколо газового гіганта з екстремальним нахилом.

Карме — найбільший супутник із групи, із середнім радіусом 23 км. На думку астрономів, Карме був астероїдом, захопленим гравітацією Юпітера, а його група — це осколки, що відкололися від нього після космічного зіткнення.

Лі зробив своє відкриття на основі набору інформації за 2003 рік, зібраної дослідниками з Гавайського університету за допомогою 3,6-метрового телескопа Канада-Франція-Гаваї (CFHT).

Лі приділив особливу увагу знімкам, зібраним в лютому того ж року, коли супутники були найяскравішими. Це було викликано явищем відомим як протистояння або опозиція, коли Сонце і планета з'являються в протилежних частинах земного неба.

У лютому 2003 року Земля перебувала в середині лінії між Сонцем і Юпітером, що дозволило астрономам побачити систему газового гіганта, освітлену зіркою.

Лі також використовував спостереження з іншого телескопа під назвою Subaru, щоб зафіксувати 22-денну траєкторію польоту об'єкта, яка показала, що кандидат на місце супутника, ймовірно, пов'язаний із гравітацією Юпітера.

Зараз супутник позначають як EJc0061 — він поки не має офіційної назви.