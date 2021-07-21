Ученые выяснили, что ел знаменитый "человек из Толлунда" перед тем, как его принесли в жертву

Мумия мужчины, возрастом в 2400 лет была найдена на торфяных болотах Дании в 1950 году

Датские ученые провели новые исследования знаменитого "человека из Толлунда", 2400-летней мумии, найденной в 1950 году в торфяных болотах возле города Силькеборг. И выяснили, что, прежде, чем принести его в жертву, ему дали "насладится" последней трапезой, которая состояла из зерна и рыбы. Об этом пишет Cambridge.

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Первые исследования "человека из Толлунда" были проведены сразу после его обнаружения. Тогда его тело мужчины, умервщленного еще в Железном веке, изучил судмедэксперт, так как тело настолько хорошо сохранилось, что полиция подозревала недавнее убийство. Тогда же выяснилось, что мужчину задушили веревкой и бросили тело в болото.

[ + – ] Тело "человека из Толлунда"

Ученые до сих пор расходятся во мнениях, было ли это ритуальное убийство, или же казнь. Однако больше склоняются к первому варианту. Так как на теле мужчины больше не было найдено других повреждений, и его покормили перед смертью.

"Поскольку с 1950 года знания о макроскопических ископаемых растениях и методах анализа содержимого кишечника значительно улучшились, мы решили повторно исследовать содержимое кишечника "человека из Толлунда", — рассказала автор исследования доктор Нина Нильсен из музея Силькеборга.

[ + – ] Реконструкция жертвоприношения "человека из Толлунда"

Сейчас был исследован кишечник "человека из Толлунда" и выяснилось, что он ел кашу из ячменя, с добавлением семян диких трав, что наводит на мысль о ее ритуальном значении. Ученые нашли более 20 видом разных трав в последней трапезе казненного мужчины: в том числе Горец бледный, известное лекарственное растение, лен, крапиву, анютины глазки и вьюнок.

Воду для каши набрали тут же, из болота, так, что в кишечнике мужчины оказались также остатки водорослей, песок и древесный уголь. Приготовили ее в глиняном горшке на костре. Кроме этого, он ел рыбу.

Также в его организме нашли несколько паразитарных инфекций, что указывает на то, что мужчина часто питался недоваренным мясом и пил грязную, сырую воду.

[ + – ] Реконструкция облика "человека из Толлунда"

Напомним, "человек из Толлунда", пожалуй, самый известный из так называемых "болотных людей", мумий, найденных в разное время на торфяных болотах, преимущественно на севере Европы. Всего в торфяных болотах Европы было обнаружено более тысячи древних тел. Часть из них сохранилась очень хорошо, настолько, что когда их обнаруживали рабочие, добывающие торф, то они считали, что это жертвы недавних убийств. Часть тел была сильно повреждена.

Про "человека из Толлунда" известно, что он был ростом 162 см, в момент смерти был одет в шапочку из овчины и рубаху, что истлела за две тысячи лет. На его шее остался шнур, которым его задушили. В момент смерти ему было около 40 лет.