Вчені з'ясували, що їла знаменитий "людина з Толлунда" перед тим, як її принесли в жертву

Мумія чоловіка, віком 2400 років була знайдена на торф'яних болотах Данії в 1950 році

Данські вчені провели нові дослідження знаменитої "людини з Толлунда", 2400-річної мумії, знайденої в 1950 році в торф'яних болотах біля міста Сількеборг. Зʼясовано, що, перш ніж принести його в жертву, йому дали "насолодитися" останньої трапезою, яка складалася з зерна та риби. Про це пише Cambridge.

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Перші дослідження "людини з Толлунда" були проведені відразу після його виявлення. Тоді його тіло чоловіка, вбитого ще в залізному віці, вивчив судмедексперт, тому що тіло настільки добре збереглося, що поліція підозрювала недавнє вбивство. Тоді ж з'ясувалося, що чоловіка задушили мотузкою та кинули тіло в болото.

[ + – ] Тіло "людини з Толлунда"

Учені до цих пір розходяться в думках, було це ритуальне вбивство чи кара. Однак більшість схиляється до першого варіанту, оскільки на тілі чоловіка більше не було знайдено інших пошкоджень і його погодували перед смертю.

"Оскільки з 1950 року знання про макроскопічні викопні рослини та методи аналізу вмісту кишківника значно покращилися, ми вирішили повторно дослідити вміст кишківника "людини з Толлунда", — розповіла авторка дослідження доктор Ніна Нільсен із музею Сількеборг.

[ + – ] Реконструкція жертвопринесення "людини з Толлунда"

Зараз був досліджений кишківник "людини з Толлунда", і з'ясувалося, що чоловік їв кашу з ячменю з додаванням насіння диких трав, що наводить на думку про ритуальне значення вбивства. Учені знайшли понад 20 видів різних трав в останній трапезі страченого чоловіка, у тому числі горець блідий, відому лікарську рослину, льон, кропиву, братки та березку.

Воду для каші набрали звідси ж, із болота, тому в кишечнику чоловіка виявили також залишки водоростей, пісок і деревне вугілля. Приготували кашу в глиняному горщику на багатті. Крім цього, жертва їла рибу.

Також в організмі чоловіка знайшли кілька паразитарних інфекцій, що вказує на те, що чоловік часто харчувався недовареним м'ясом і пив брудну, сиру воду.

[ + – ] Реконструкція зовнішності "людини з Толлунда"

Нагадаємо, "людина з Толлунда", мабуть, найвідоміша з так званих "болотних людей", мумій, знайдених у різний час на торф'яних болотах, переважно на півночі Європи. Всього в торф'яних болотах Європи було виявлено понад тисячу стародавніх тіл. Частина з них збереглася дуже добре, настільки, що коли їх виявляли робітники, які добували торф, то вони вирішили, що це жертви недавніх вбивств. Частина тіл була сильно пошкоджена.

Про "людину з Толлунда" відомо, що чоловік був на зріст 162 см, у момент смерті був одягнений у шапочку з овчини та сорочку, що зотліла за дві тисячі років. На його шиї залишився мотузку, якою його задушили. У момент смерті йому було близько 40 років.