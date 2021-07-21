Случайная встреча возле Венеры. Космический аппарат пролетел через хвост кометы

Это происшествие помогло ученым смоделировать окружающую среду хвоста кометы и узнать новые подробности.

Еще в прошлом году космический аппарат Solar Orbiter Европейского космического агентства пролетел через хвост кометы C/0219 Y4 (ATLAS), но это случайное пересечение двух объектов в космосе дало уникальную возможность ученым заглянуть в хвост кометы. Результаты исследований были представлены на Национальной астрономической конференции 2021 года совсем недавно, сообщает iflscience.com

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Эти данные позволили ученым смоделировать окружающую среду хвоста кометы. Магнитное поле солнечных ветров, потока заряженных частиц, выпущенных Солнцем, кажется, обволакивает ядро ​​кометы, создавая более слабое магнитное поле в хвосте.

Кометы обычно имеют яркий и заметный хвост из пыли. Это происходит из-за пыли, которую комета выбрасывает при приближении к Солнцу. Второй хвост часто более слабый и известен как ионный хвост. Его образование связано с взаимодействием газа комет и частиц солнечного ветра.

Уникальности этому событию добавляет тот факт, что к тому времени, когда Solar Orbiter столкнулся с космическим телом, комета ATLAS уже распалась примерно на 30 частей, и каждая была размером с дом. Solar Orbiter пересек хвост и смог измерить изменения магнитного поля от солнечного ветра, в хвосте кометы, а затем снова в солнечном ветре.

Solar Orbiter — шестой космический аппарат, пролетевший через хвост кометы, но он первый, совершивший это на орбите Венеры. Он также является одним из немногих, кто проводит изучение разрушенной кометы.

"Это совершенно уникальное событие и прекрасная возможность для нас детально изучить состав и структуру хвостов кометы", — говорит Лоренцо Маттеини, физик из Имперского колледжа Лондона. "Надеюсь, что теперь, когда аппараты Parker Solar Probe и Solar Orbiter вращаются вокруг Солнца ближе, чем когда-либо прежде, эти события может быть будут происходить гораздо чаще в будущем!"

Космические зонды Solar Orbiter и Parker Solar Probe вращаются вокруг Солнца по очень разным орбитам, чтобы обеспечить разнообразные, но дополняющие друг друга наблюдения Солнца, включая первое наблюдение полярных областей Солнца.

Комета C/2019 Y4 (ATLAS) — долгопериодическая комета, которую открыли 28 декабря 2019 года.

Solar Orbiter — первая миссия, которая предоставит изображения северного и южного полюсов Солнца. Визуальное представление о солнечных полюсах важно, потому что оно может дать больше информации о мощном магнитном поле Солнца и о том, как оно влияет на Землю.