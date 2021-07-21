Випадкова зустріч біля Венери. Космічний апарат пролетів через хвіст комети

Ця подія допомогла вченим змоделювати навколишнє середовище хвоста комети та дізнатися нові подробиці.

Ще минулого року космічний апарат Solar Orbiter Європейського космічного агентства пролетів через хвіст комети C/0219 Y4 (ATLAS), але ця випадкова зустріч двох об'єктів у космосі дала унікальну можливість ученим зазирнути у хвіст комети. Результати досліджень були представлені на Національній астрономічній конференції 2021 року зовсім нещодавно, повідомляє iflscience.com

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Ці дані дозволили вченим змоделювати навколишнє середовище хвоста комети. Магнітне поле сонячних вітрів, потоку заряджених частинок, випущених Сонцем, здається, обволікає ядро ​​комети, створюючи слабше магнітне поле у хвості.

Комети зазвичай мають яскравий і помітний хвіст із пилу. Це відбувається через пил, який комета викидає при наближенні до Сонця. Другий хвіст часто слабший і відомий як іонний хвіст. Його утворення пов'язане зі взаємодією газу комет і частинок сонячного вітру.

Унікальності цієї події додає той факт, що на той час, коли Solar Orbiter зіткнувся з космічним тілом, комета ATLAS вже розпалася приблизно на 30 частин, і кожна була розміром із будинок. Solar Orbiter перетнув хвіст і зміг виміряти зміни магнітного поля від сонячного вітру у хвості комети, а потім знову в сонячному вітрі.

Solar Orbiter — шостий космічний апарат, що пролетів через хвіст комети, але він перший, який зробив це на орбіті Венери. Він також є одним із небагатьох, хто проводить вивчення зруйнованої комети.

"Це абсолютно унікальна подія та чудова нагода для нас детально вивчити склад і структуру хвостів комети, — говорить Лоренцо Маттеїні, фізик із Імперського коледжу Лондона. — Сподіваюся, що тепер, коли апарати Parker Solar Probe і Solar Orbiter обертаються навколо Сонця ближче, ніж будь-коли раніше, ці події можуть відбуватися набагато частіше в майбутньому!"

Космічні зонди Solar Orbiter і Parker Solar Probe обертаються навколо Сонця по дуже різних орбітах, щоб забезпечити різноманітні, але компліментарні спостереження Сонця, включаючи перше спостереження полярних областей Сонця.

Комета C/2019 Y4 (ATLAS) — довгоперіодична комета, яку відкрили 28 грудня 2019 року.

Solar Orbiter — перша місія, яка надасть зображення північного та південного полюсів Сонця. Візуальне уявлення про сонячні полюси важливе, тому що воно може дати більше інформації про потужне магнітне поле Сонця і про те, як воно впливає на Землю.