Как тебе такое, Илон Маск. Украинская сеть супермаркетов запустила в стратосферу борщ (видео)

Продукты питания поднялись на аэростате за полтора часа на высоту 30 000 метров.

Украинский борщ и гречневый багет запустила в стратосферу сеть "Сильпо", о чем сообщила в Twitter. Продукты питания поднялись на высоту 30 000 метров. За их полетом можно наблюдать с помощью камер, установленных на борту стратосферного аэростата.

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Аэростат с украинскими продуктами на борту поднимался со скоростью 6 метров в секунду, поэтому борщ и багет достигли стратосферы за полтора часа.

К этому полету готовились больше месяца. Особенное внимание уделили креплению багета и миски с борщом, так как температура в стратосфере от -45 ° C до -75 ° C, а скорость ветра достигает 200 км/ч.

Этот запуск был одобрен Украинским государственным предприятием обслуживания воздушного движения (УкГАЦЭ), которое следило за оптимальными погодными условиями для запуска, отметили в "Сильпо".