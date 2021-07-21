Як тобі таке, Ілоне Маск. Українська мережа супермаркетів запустила у стратосферу борщ (відео)

Продукти харчування підняли на аеростаті за півтори години на висоту 30 000 метрів.

Український борщ і гречаний багет запустила у стратосферу мережа "Сільпо", про що вона повідомила в Twitter. Продукти харчування піднялися на висоту 30 000 метрів. За їхнім польотом можна спостерігати за допомогою камер, встановлених на борту стратосферного аеростата.

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Аеростат із українськими продуктами на борту піднімався зі швидкістю 6 метрів за секунду, тому борщ і багет досягли стратосфери за півтори години.

До цього польоту готувалися понад місяць. Особливу увагу приділили кріпленню багета й миски з борщем, тому що температура у стратосфері від -45 ° C до -75 ° C, а швидкість вітру досягає 200 км/год.

Цей запуск був схвалений Українським державним підприємством обслуговування повітряного руху (Украерорух), яке стежило за оптимальними погодними умовами для запуску, відзначили в "Сільпо".