Мировой змей. Найден новый вид рептилий, живших на Земле 310 млн лет назад

Древняя рептилия дает возможность взглянуть по-новому на эволюционные процессы во время перехода животных из воды на сушу.

Длиннотелая извилистая рептилия, которая жила около 310 миллионов лет назад, была названа в честь легендарной гигантской змеи в скандинавской мифологии, которая когда-то сражалась с Тором, богом грома, сообщает Livescience

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Но в то время как мифический "Мировой Змей" древних скандинавов по имени Йормунгандр был огромным и мог обвить своим телом всю Землю, древняя рептилия Йормунгандр болти (YORʼ-mun-gund BOLʼ-tee) имеет в длину всего несколько сантиметров.

Это существо является микрозавром ("маленькой ящерицей"), это ранняя группа рептилий, которые были одними из первых, которые эволюционировали на суше. У Йормунгандр болти было тонкое, удлиненное тело с короткими конечностями и крепким черепом. Окаменелость сохранилась настолько хорошо, что видны отпечатки особых чешуек, напоминающих грязеотталкивающую чешую современных рептилий. В совокупности эти особенности говорят о том, что крошечный микрозавр передвигался под землей и скользил, как змея, говорят ученые.

Окаменелость микрозавра находилась в коллекции Музея естественной истории им. Филда в Чикаго и была доставлена ​​из месторождения окаменелости Мазон-Крик в Иллинойсе, где сохранились многочисленные окаменелости целых или почти целых организмов, возраст которых относится к Каменноугольному периоду (примерно от 359 миллионов до 299 миллионов лет назад). По данным Музея палеонтологии Калифорнийского университета в Беркли, микрозавры представляют собой одни из самых старых окаменелостей амниот, позвоночных, у которых развивались эмбрионы в яйцах, заполненных жидкостью с множественными слоями оболочек.

[ + – ] Окаменелость Йормунгандр болти Фото: Live Science

Йормунгандр болти (приставка "болти" – это дань уважения покойному палеонтологу Джону Р. Болту, заслуженному хранителю ископаемых земноводных и рептилий в Музее естественной истории им. Филда) – это микрозавр из группы под названием Recumbirostra, которая жила на протяжении от 40 до 50 миллионов миллионов лет, "от середины Каменноугольного периода до начала Пермского периода (299–251 миллион лет назад)", — говорит Арджан Манн, научный сотрудник Смитсоновского национального музея естественной истории в Вашингтоне, округ Колумбия, США.

Ранее Манн уже описал два вида микрозавров, назвав их Diabloroter ("дьявольский копатель") и Infernovenator ("адский охотник").

Манн говорит, что большинство окаменелостей в этой группе микрозавров происходит из Пермского периода, поэтому Йормунгандр болти предоставил ученым редкую возможность увидеть более раннего микрозавра. Тело рептилии, длиной всего 5 сантиметров от носа до кончика хвоста, было "обтекаемым, цилиндрическим и относительно гладким" с короткими и толстыми конечностями и коротким хвостом.

Овальные ребристые чешуйки покрывали тело, а в крепком черепе было несколько сросшихся костей, которые, вероятно, помогали микрозавру выдерживать давление во время перемещения под землей, говорит Манн.

[ + – ] Йормунгандр болти. Художественная интерпретация Фото: Live Science

"Мы думаем, что эта рептилия закапывалась под землю головой вперед, как это делают современные рептилии", — говорит Манн, "удлиненное тело позволяло Йормунгандр болти двигаться как современная змея, а чешуя по которой скользила грязь, как у современных копающих норы рептилий, помогала быстрее перемещаться".

Если микрозавры действительно являются ранними амниотами, змееподобная форма Йормунгандр болти предлагают новый взгляд на то, как быстро изменились тела животных после того, как они выползли на сушу из океана.

Большинство ранних амниот выглядят как маленькие ящерицы, и современная интерпретация окаменелостей предполагает, что переход к более разнообразным формам тел был медленным. Однако Йормунгандр болти и другие длиннотелые микрозавры говорят об обратном, сказал Манн.

"Это означает, что эволюция амниот была более быстрой, ведь, как только они оказывались на суше, они меняли формы своего тела", — говорит Манн. "Это сильно отличается от того, что мы знаем в настоящее время".