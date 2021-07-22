Світовий змій. Знайдений новий вид рептилій, що жили на Землі 310 млн років тому

Давня рептилія дає можливість поглянути по-новому на еволюційні процеси під час переходу тварин з води на сушу.

Довготіла звивиста рептилія, яка жила близько 310 мільйонів років тому, була названа на честь легендарної гігантської змії в скандинавській міфології, яка колись боролася з Тором, богом грому, повідомляє Livescience.

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Але в той час як міфічний "Світовий Змій" древніх скандинавів на ім'я Йормунгандр був величезним і міг оповити своїм тілом усю Землю, стародавня рептилія Йормунгандр болті (YOR'-mun-gund BOL'-tee) завдовжки всього кілька сантиметрів.

Ця істота є мікрозавром ("маленькою ящіркою"), це рання група рептилій, які були одними з перших, які еволюціонували на суші. У Йормунгандр болті було тонке, подовжене тіло з короткими кінцівками і міцним черепом. Скам'янілість збереглася настільки добре, що видно відбитки особливих лусочок, що нагадують луску сучасних рептилій, що відштовхує бруд. У сукупності ці особливості говорять про те, що крихітний мікрозавр пересувався під землею і ковзав, як змія, кажуть учені.

Скам'янілість мікрозавра перебувала в колекції Музею природної історії ім. Філда в Чикаго і була доставлена ​​з родовища скам'янілості Мазон-Крік в Іллінойсі, де збереглися численні скам'янілості цілих або майже цілих організмів, вік яких відноситься до кам'яновугільного періоду (приблизно від 359 мільйонів до 299 мільйонів років тому). За даними Музею палеонтології Каліфорнійського університету в Берклі, мікрозаври представляють собою одні з найстаріших скам'янілостей амніот, хребетних, у яких розвивалися ембріони в яйцях, заповнених рідиною з множинними шарами оболонок.

[ + – ] Скам'янілість Йормунгандр болті Фото: Seneca-Guns

Йормунгандр болті (приставка "болті" — це данина поваги покійному палеонтологові Джону Р. Болту, заслуженому зберігачу копалин земноводних і рептилій у Музеї природної історії ім. Філда) — це мікрозаври з групи під назвою Recumbirostra, яка жила впродовж від 40 до 50 мільйонів мільйонів років, "від середини Кам'яновугільного періоду до початку Пермського періоду (299-251 млн років тому)", — говорить Арджан Манн, науковий співробітник Смітсонівського національного музею природної історії у Вашингтоні, округ Колумбія, США.

Раніше Манн уже описав два види мікрозаврів, назвавши їх Diabloroter ("диявольський копач") і Infernovenator ("пекельний мисливець").

Манн говорить, що більшість скам'янілостей у цій групі мікрозаврів походить з Пермського періоду, тому Йормунгандр болті надав ученим рідкісну можливість побачити більш раннього мікрозавра. Тіло рептилії, завдовжки всього 5 сантиметрів від носа до кінчика хвоста, було "обтічним, циліндричним і відносно гладким" з короткими і товстими кінцівками і коротким хвостом.

Овальні ребристі лусочки покривали тіло, а в міцному черепі було кілька зрощених кісток, які, ймовірно, допомагали мікрозаврам витримувати тиск під час переміщення під землею, каже Манн.

[ + – ] Йормунгандр болті. Художня інтерпретація Фото: Seneca-Guns

"Ми думаємо, що ця рептилія закопувалася під землю головою вперед, як це роблять сучасні рептилії", — говорить Манн, "подовжене тіло дозволяло Йормунгандр болті рухатися як сучасна змія, а луска, по якій ковзав бруд, як у сучасних рептилій, що копають нори, допомагала швидше переміщатися".

Якщо мікрозаври дійсно є ранніми амніотами, змієподібна форма Йормунгандр болті пропонує новий погляд на те, як швидко змінилися тіла тварин після того, як вони виповзли на сушу з океану.

Більшість ранніх амніот виглядають, як маленькі ящірки, і сучасна інтерпретація скам'янілостей передбачає, що перехід до більш різноманітних форм тіл був повільним. Однак, Йормунгандр болті та інші довготілі мікрозаври говорять про зворотне, сказав Манн.

"Це означає, що еволюція амніот була швидшою, адже, як тільки вони опинялися на суші, вони змінювали форми свого тіла", — говорить Манн. "Це сильно відрізняється від того, що ми знаємо наразі".