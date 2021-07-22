Ученые заявляют, что облака усугубят глобальное потепление

Чтобы изучить облака, эксперты разработали новый метод, который учитывал спутниковые данные об облаках, их температуре, влажности и условиях ветра.

В то время как Земля становится теплее, поскольку последствия изменения климата продолжают усиливаться, облака делают нашу планету более горячей, чем когда-либо, пишет Space.com.

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Новое исследование, проведенное учеными из Имперского колледжа Лондона и Университета Восточной Англии, предоставляет доказательства того, что с большой вероятностью — примерно 97,5%, облака будут усиливать глобальное потепление.

Многие страны подписали Парижское соглашение, международный договор, который обязывает их удержать рост глобальной средней температуры намного ниже 2 °C и приложить усилия для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C.

Однако, согласно новому исследованию, потепление климата Земли вряд ли останется ниже 2 градусов °C над доиндустриальным уровнем и, скорее всего, возрастет более чем на 3 градуса °C.

Специалисты отмечают, что одним из основных моментов неопределенности в прогнозировании будущего климата являются сами облака и то, как они могут измениться в будущем и повлиять на увеличение температуры.

В зависимости от их плотности и расположения в атмосфере, облака могут сделать потепление либо менее сильным, либо гораздо серьезным.

В своем исследовании эксперты, чтобы изучить облака и то, как они повлияют на климат в будущем, разработали новый метод, основанный на машинном обучении, который учитывал спутниковые данные об облаках, их температуре, влажности и условиях ветра.

Ученые выяснили, что в будущем облачный покров сделает изменение климата и повышение температуры гораздо более экстремальными, как за счет отражения меньшего количества солнечной радиации от Земли, так и за счет усиления парникового эффекта.

"Значение чувствительности климата крайне неясное, и это приводит к неопределенности в прогнозах будущего глобального потепления и в оставшемся балансе углерода. Поэтому до сих пор непонятно, сколько человек может позволить "выбросить" парниковых газов в атмосферу, чтобы глобальная температура не поднялась выше 1,5 °C или 2 °C", — рассказал соавтор исследования Пауло Сеппи из Института Грантема.

Именно поэтому существует острая необходимость в более точной количественной оценке того, как облака будут влиять на будущее глобальное потепление.

"Наши результаты означают, что мы будем более уверены в климатических прогнозах и сможем получить более четкое представление о серьезности будущих климатических изменений. Это поможет узнать наши пределы и принять необходимые меры", — заключил Сеппи.