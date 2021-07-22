UA
UA
Разделы
Материалы
Технологии и наука

Ученые заявляют, что облака усугубят глобальное потепление

Юлия Чайка
164
облака, Земля, космос, фото

Чтобы изучить облака, эксперты разработали новый метод, который учитывал спутниковые данные об облаках, их температуре, влажности и условиях ветра.

В то время как Земля становится теплее, поскольку последствия изменения климата продолжают усиливаться, облака делают нашу планету более горячей, чем когда-либо, пишет Space.com

Новое исследование, проведенное учеными из Имперского колледжа Лондона и Университета Восточной Англии, предоставляет доказательства того, что с большой вероятностью — примерно 97,5%, облака будут усиливать глобальное потепление. 

Многие страны подписали Парижское соглашение, международный договор, который обязывает их удержать рост глобальной средней температуры намного ниже 2 °C и приложить усилия для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C. 

Однако, согласно новому исследованию, потепление климата Земли вряд ли останется ниже 2 градусов °C над доиндустриальным уровнем и, скорее всего, возрастет более чем на 3 градуса °C. 

Специалисты отмечают, что одним из основных моментов неопределенности в прогнозировании будущего климата являются сами облака и то, как они могут измениться в будущем и повлиять на увеличение температуры. 

В зависимости от их плотности и расположения в атмосфере, облака могут сделать потепление либо менее сильным, либо гораздо серьезным.

В своем исследовании эксперты, чтобы изучить облака и то, как они повлияют на климат в будущем, разработали новый метод, основанный на машинном обучении, который учитывал спутниковые данные об облаках, их температуре, влажности и условиях ветра.

Ученые выяснили, что в будущем облачный покров сделает изменение климата и повышение температуры гораздо более экстремальными, как за счет отражения меньшего количества солнечной радиации от Земли, так и за счет усиления парникового эффекта.

"Значение чувствительности климата крайне неясное, и это приводит к неопределенности в прогнозах будущего глобального потепления и в оставшемся балансе углерода. Поэтому до сих пор непонятно, сколько человек может позволить "выбросить" парниковых газов в атмосферу, чтобы глобальная температура не поднялась выше 1,5 °C или 2 °C", — рассказал соавтор исследования Пауло Сеппи из Института Грантема.

Именно поэтому существует острая необходимость в более точной количественной оценке того, как облака будут влиять на будущее глобальное потепление.

"Наши результаты означают, что мы будем более уверены в климатических прогнозах и сможем получить более четкое представление о серьезности будущих климатических изменений. Это поможет узнать наши пределы и принять необходимые меры", — заключил Сеппи.