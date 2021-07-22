Вчені заявляють, що хмари погіршать глобальне потепління

Щоб вивчити хмари, експерти розробили новий метод, який враховував супутникові дані про хмари, їхню температуру, вологість і умови вітру.

Тоді час як Земля стає теплішою, оскільки наслідки зміни клімату продовжують посилюватися, хмари роблять нашу планету більш гарячою, ніж будь-коли, пише Space.com.

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Нове дослідження, проведене вченими з Імперського коледжу Лондона й Університету Східної Англії, надає докази того, що з великою ймовірністю — приблизно 97,5% — хмари посилюватимуть глобальне потепління.

Багато країн підписали Паризьку угоду, міжнародний договір, який зобов'язує їх утримати зростання глобальної середньої температури набагато нижче 2°C і докласти зусиль для обмеження зростання температури величиною 1,5°C.

Однак, згідно з новим дослідженням, потепління клімату Землі навряд чи залишиться нижче 2°C над доіндустріальним рівнем і, швидше за все, зросте більш ніж на 3°C.

Фахівці відзначають, що одним із основних моментів невизначеності в прогнозуванні майбутнього клімату є самі хмари і те, як вони можуть змінитися в майбутньому та вплинути на збільшення температури.

Залежно від їхньої щільності та розташування в атмосфері, хмари можуть зробити потепління або менш сильним, або набагато серйознішим.

У своєму дослідженні експерти, щоб вивчити хмари і те, як вони вплинуть на клімат у майбутньому, розробили новий метод, заснований на машинному навчанні, який враховував супутникові дані про хмари, їхню температуру, вологість і умови вітру.

Вчені з'ясували, що в майбутньому хмарний покрив зробить зміну клімату та підвищення температури набагато екстремальнішими, як за рахунок відображення меншої кількості сонячної радіації від Землі, так і за рахунок посилення парникового ефекту.

"Значення чутливості клімату вкрай неясне, і це призводить до невизначеності в прогнозах майбутнього глобального потепління і в останньому балансі вуглецю. Тому до цих пір незрозуміло, скільки людина може дозволити "викинути" парникових газів в атмосферу, щоб глобальна температура не піднялася вище 1,5°C або 2°C ", — розповів співавтор дослідження Пауло Сеппі з Інституту Грантема.

Саме тому існує гостра необхідність у точнішій кількісній оцінці того, як хмари впливатимуть на майбутнє глобальне потепління.

"Наші результати означають, що ми будемо впевненішими в кліматичних прогнозах і зможемо отримати чіткіше уявлення про серйозність майбутніх кліматичних змін. Це допоможе дізнатися наші межі і вжити необхідні заходи", — підсумував Сеппі.