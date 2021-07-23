Не все спокойно на Солнце. К концу дня Землю накроет магнитная буря

Волна заряженных частиц, выброшенная нашей звездой, достигла Земли, и может влиять на работу электросетей и спутников связи.

Солнечная вспышка, обнаруженная во вторник, 20 июля, выбросила облако заряженных частиц на нашу планету. Хотя эти частицы не нацелены непосредственно на Землю, в пятницу, 23 июля, они вызвали небольшую солнечную бурю в магнитосфере Земли. Также в некоторых местах могут еще наблюдаться небольшие сбои в работе электросетей, сообщает express.co.uk

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Корональные выбросы массы — это большие выбросы плазмы от Солнца, которые иногда сопровождаются солнечными вспышками. Корональные выбросы массы и вспышки могут, в свою очередь, вызывать солнечные бури, выбрасывая высокоскоростные потоки заряженных частиц в магнитосферу — область космоса вокруг Земли, в которой доминирует магнитное поле планеты.

Когда это происходит, магнитное поле Земли ослабевает примерно на 6–12 часов, и для полного восстановления потребуется несколько дней.

Солнечные бури могут вызывать широкий спектр последствий от незначительных сбоев в работе спутников до полномасштабных отключений электроэнергии.

Во вторник на Солнце появилось солнечное пятно AR2846, из которого начался выброс корональной массы. По прогнозам данное событие не должно сильно повлиять на нашу планету, но влияние на космическую погоду все же наблюдается.

Моделирование, проведенное Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA), предполагает, что последний удар солнечный бури достигнет магнитного поля Земли поздно вечером в пятницу.

К счастью эксперты ожидают лишь небольшой бури класса G1. Солнечные бури оцениваются по шкале от G1 (незначительная) до G5 (экстремальная). Также ученые говорят, что никакого заметного влияния на планету вообще может не быть.

Известно, что слабые солнечные бури влияют на мигрирующих животных и могут вызывать красивые полярные сияния.

Солнечные бури класса G5 могут вызвать настоящую катастрофу. 13 марта 1989 года подобная буря привела к краху энергосистемы в Канаде. Без электричества осталось более шести миллионов человек на девять часов.

Солнечные бури также могут иметь разрушительное воздействие на воздушное движение, нарушая связь между воздушными судами и органами управления движением на земле.

Во время определенных явлений космической погоды солнечные энергетические частицы движутся по спирали вниз по линиям геомагнитного поля в полярных регионах, где они увеличивают плотность ионизированного газа, что, в свою очередь, влияет на распространение радиоволн и может привести к отключениям радиосвязи, говорят эксперты NASA.

Эти события непредсказуемы, и мы ничего не можем с ними поделать, но они представляют особенную опасность нашему технологически зависимому миру.