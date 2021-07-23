Не все спокійно на Сонці. До кінця дня Землю накриє магнітна буря

Хвиля заряджених частинок, викинута нашою зіркою, досягла Землі та може впливати на роботу електромереж і супутників зв'язку.

Сонячний спалах, виявлений у вівторок, 20 липня, викинув хмару заряджених частинок на нашу планету. Хоча ці частки не націлені безпосередньо на Землю, у п'ятницю, 23 липня, вони викликали невелику сонячну бурю в магнітосфері Землі. Також у деяких місцях можуть ще спостерігатися невеликі збої в роботі електромереж, повідомляє express.co.uk

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Корональні викиди маси — це великі викиди плазми від Сонця, які іноді супроводжуються сонячними спалахами. Корональні викиди маси та спалахи можуть у свою чергу викликати сонячні бурі, викидаючи високошвидкісні потоки заряджених частинок у магнітосферу — область космосу навколо Землі, у якій домінує магнітне поле планети.

Коли це відбувається, магнітне поле Землі слабшає приблизно на 6-12 годин, і для повного відновлення буде потрібно кілька днів.

Сонячні бурі можуть викликати широкий спектр наслідків від незначних збоїв у роботі супутників до повномасштабних відключень електроенергії.

У вівторок на Сонці з'явилася сонячне пляма AR2846, із якої почався викид корональної маси. За прогнозами, ця подія не повинна сильно вплинути на нашу планету, але вплив на космічну погоду все ж спостерігається.

Моделювання, проведене Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), передбачає, що останній удар сонячної бурі досягне магнітного поля Землі пізно ввечері в п'ятницю.

На щастя, експерти очікують лише невелику бурю класу G1. Сонячні бурі оцінюють за шкалою від G1 (незначна) до G5 (екстремальна). Також вчені говорять, що ніякого помітного впливу на планету взагалі може не бути.

Відомо, що слабкі сонячні бурі впливають на тварин, які мігрують, і можуть викликати красиві полярні сяйва.

Сонячні бурі класу G5 можуть викликати справжню катастрофу. 13 березня 1989 року подібна буря призвела до краху енергосистеми в Канаді. Без електрики залишилося понад шість мільйонів осіб на дев'ять годин.

Сонячні бурі також можуть мати руйнівний вплив на повітряний рух, порушуючи зв'язок між повітряними суднами й органами управління рухом на землі.

Під час певних явищ космічної погоди сонячні енергетичні частинки рухаються по спіралі вниз по лініях геомагнітного поля в полярних регіонах, де вони збільшують щільність іонізованого газу, що, у свою чергу, впливає на поширення радіохвиль і може привести до відключень радіозв'язку, кажуть експерти NASA.

Ці події непередбачувані, і ми нічого не можемо з ними вдіяти, але вони представляють особливу небезпеку нашому технологічно залежному світу.