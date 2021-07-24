Остановите Землю. Ученые рассказали, что случится если планета прекратит вращаться

Эксперты утверждают, что это будет самый плохой день на Земле.

Планета Земля постоянно вращается вокруг своей оси, но что произошло бы в случае ее экстренной остановки? Ученые говорят, что момент импульса разорвал бы поверхность планеты на части, и это был бы действительно самых плохой день на Земле, пишет Live Science.

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"Это всего лишь мысленный эксперимент. Нет такой силы в природе, которая могла бы остановить вращение Земли. Наша планета вращается с момента своего образования, что весьма впечатляет", – говорит геолог из Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Зимбельман.

Как известно, Земля совершает один полный оборот вокруг своей оси каждые 23 часа 56 минут 4,09053 секунды. По словам Зимбельмана, барицентр Земли совершает движение с запада на восток со средней скоростью 29,78 км/c (около 107 200 км/ч). Если бы планета резко остановилась, момент импульса, передаваемый воздуху, воде и даже камням вдоль экватора, продолжал бы двигаться со скоростью около 107 200 км/ч. Движение разрушило бы поверхность, отправив осколки в верхние слои атмосферы и космос.

Но что такое момент импульса? Момент импульса – физическая величина, характеризующая количество вращательного движения и зависящая от того, сколько массы вращается, как она распределена в пространстве и с какой угловой скоростью происходит вращение. Например, пассажир в резко остановившемся автомобиле продолжает движение за счет момента импульса.

"Одна из основ физики – закон сохранения момента импульса. Когда нечто вращается, вы должны приложить ту же силу (в противоположном направлении), чтобы остановить его", – добавляет Зимбельман.

Правда, отколовшиеся осколки Земли рано ил поздно снова попадут на планету.

По словам эксперта, обломки в дальних уголках атмосферы и космического пространства будут возвращены обратно на поверхность гравитационным притяжением планеты. Постоянная бомбардировка планеты обломками расплавит земную кору. В конце концов, упавшие фрагменты будут снова поглощены расплавленной корой в результате процесса, называемого аккрецией.

Ученый добавляет, что резкая остановка Земли также приведет к испарению большей части воды на поверхности планеты. Несмотря на то, что большая часть воды будет безвозвратно утеряна, некоторая ее часть останется внутри затвердевших минералов, таких как оливин.

Кроме этого, не все осколки Земли вернутся обратно, некоторые из кусочков планеты будут унесены гравитационным притяжением Луны, бомбардируя спутник и оставляя на его поверхности бесчисленные кратеры.