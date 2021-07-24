Зупиніть Землю. Вчені розповіли, що трапиться якщо планета зупиниться

Експерти стверджують, що це буде найгірший день на Землі.

Планета Земля постійно обертається навколо своєї осі, але що сталося б у разі її екстреної зупинки? Вчені говорять, що момент імпульсу розірвав би поверхню планети на частини, і це був би дійсно самий поганий день на Землі, пише Live Science.

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"Це всього лише уявний експеримент. Немає такої сили в природі, яка могла б зупинити обертання Землі. Наша планета обертається з моменту свого утворення, що вельми вражає", — говорить геолог з Смітсонівського національного музею авіації і космонавтики у Вашингтоні Джеймс Зімбельман.

Як відомо, Земля робить один повний оберт навколо своєї осі кожні 23 години 56 хвилин 4,09053 секунди. За словами Зімбельмана, баріцентр Землі робить рух із заходу на схід з середньою швидкістю 29,78 км/c (близько 107 200 км/ч). Якби планета різко зупинилася, момент імпульсу, який передається повітрю, воді і навіть камінню уздовж екватора, продовжував би рухатися зі швидкістю близько 107 200 км/ч. Рух зруйнувало б поверхню, відправивши оскільки в верхні шари атмосфери і космос.

Але що таке момент імпульсу? Момент імпульсу — фізична величина, що характеризує кількість обертального руху і залежить від того, скільки маси обертається, як вона розподілена в просторі і з якою кутовою швидкістю відбувається обертання. Наприклад, пасажир у різко зупинився автомобіль продовжує рух за рахунок моменту імпульсу.

"Одна з основ фізики — закон збереження моменту імпульсу. Коли щось обертається, ви повинні докласти ту ж силу (в протилежному напрямку), щоб зупинити його", — додає Зімбельман.

Правда, що відкололися осколки Землі рано мул пізно знову потраплять на планету.

За словами експерта, уламки в далеких куточках атмосфери і космічного простору будуть повернуті назад на поверхню гравітаційним тяжінням планети. Постійна бомбардування планети уламками розплавить земну кору. Зрештою, що впали фрагменти будуть знову поглинені розплавленої корою в результаті процесу, званого аккрецией.

Вчений додає, що різка зупинка Землі також призведе до випаровування більшої частини води на поверхні планети. Незважаючи на те, що велика частина води буде безповоротно втрачено, деяка її частина залишиться всередині затверділих мінералів, таких як олівін.

Крім цього, не всі осколки Землі повернуться назад, деякі з шматочків планети будуть віднесені гравітаційним притяганням Місяця, бомбардуючи супутник і залишаючи на його поверхні незліченні кратери.