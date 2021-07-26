В 1000 раз больше вирусных частиц. Ученые узнали, почему штамм Дельта так быстро распространяется

Штамм Дельта может быть более заразным на ранней стадии инфицирования

Согласно новому исследованию, люди, инфицированные штаммом коронавируса Дельта, могут переносить более чем в тысячу раз больше вирусных частиц и могут получить положительный результат теста на два дня раньше, чем инфицированные оригинальным SARS-CoV-2, сообщает Live Science

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В исследовании изучается лишь небольшое количество случаев в Китае, но, если результаты будут подтверждены, они смогут объяснить, по крайней мере частично, почему дельта-вариант гораздо более заразен.

Штамм Дельта в настоящее время распространился в более чем 100 стран и составляет 83% новых случаев COVID-19 в США, причем особенно большое количество случаев заболевания наблюдается в районах с низким уровнем вакцинации. Считается, что этот штамм на 60% более передаваемый, чем предыдущий доминантный штамм, и вдвое более заразен, чем исходный штамм SARS-CoV-2.

Хотя штамм Дельта очень быстро распространяется, ученые не уверены в точных причинах этого явления. Чтобы это понять, группа ученых изучила в Китае, как штамм Дельта распространился от нулевого пациента, выявленного 21 мая.

Специалисты из местных центров по контролю и профилактике заболеваний провели наблюдение за людьми, инфицированными штаммом Дельта, и их близкими контактами. Они обнаружили 167 инфицированных, которые восходят к первоначальному зарегестрированному случаю.

Ученые сравнили данные этих людей с данными, полученными в первые дни пандемии, когда первоначальный SARS-CoV-2 распространялся в Китае.

Они обнаружили, что среднее время, прошедшее от контакта человека с вирусом до положительного результата теста ПЦР (или количество времени, необходимое вирусу для репликации до достаточно высоких уровней, чтобы его можно было обнаружить) составляло 5,61 дня для исходного вируса и 3,71 дня для штамма Дельта.

"Самым "поразительным" аспектом этого отчета было то, что для обнаружения значительных уровней вируса требуется гораздо меньше времени", — говорит Джон Коннор, исследователь из Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний Бостонского университета. "Это меняет период времени, когда люди могут передавать вирус", — говорит Коннор.

"Люди проходят латентный период после заражения, в течение которого концентрация вируса слишком низка, чтобы его можно было обнаружить. По мере того, как вирус распространяется в носителе, он в конечном итоге достигает определяемого уровня и становится заразным, то есть носитель начинает передавать вирус дальше", — говорят ученые.

"Понимание того, когда инфицированный человек может распространять вирусы, имеет важное значение для разработки стратегии вмешательства, чтобы разорвать цепочки передачи вируса".

Другими словами, отслеживать контакты инфицированного человека нужно быстрее, чтобы люди не передавали штамм Дельта, говорят ученые.

Ученые также измерили вирусную нагрузку, когда SARS-CoV-2 был впервые обнаружен в тестах ПЦР. Они обнаружили, что вирусная нагрузка при заражении штаммом Дельта была в 1260 раз выше, чем у исходных вирусных инфекций. Это говорит о том, что дельта-вариант может реплицироваться в организме с большей скоростью, чем исходный вирус.

"Эти данные подчеркивают, что штамм Дельта может быть более заразным на ранней стадии инфицирования", — говорят ученые. Это, в свою очередь, предполагает, что человек будет распространять больше вирусных частиц, что повысит риск передачи.

Тем не менее, более высокая скорость репликации не может полностью объяснить, почему штамм Дельта так быстро распространяется, и "есть еще много вопросов без ответов", — говорит Коннор. Например, для будущих исследований было бы важно понять, какая часть обнаруженного вируса действительно заразна, говорит он.