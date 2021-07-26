У 1000 разів більше вірусних частинок. Вчені дізналися, чому штам Дельта так швидко поширюється

Люди, інфіковані штамом Дельта нового коронавірусу, можуть переносити в 1000 разів більше вірусних частинок.

Згідно з новим дослідженням, люди, інфіковані штамом коронавірусу Дельта, можуть переносити більш ніж у тисячу разів більше вірусних частинок і можуть отримати позитивний результат тесту на два дні раніше, ніж інфіковані оригінальним SARS-CoV-2, повідомляє Live Science

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У дослідженні вивчається лише невелика кількість випадків у Китаї, але, якщо результати будуть підтверджені, вони зможуть пояснити, принаймні частково, чому дельта-варіант набагато заразніший.

Штам Дельта наразі поширився в більш ніж 100 країнах і становить 83% нових випадків COVID-19 у США, причому особливо велика кількість випадків захворювання спостерігається в районах із низьким рівнем вакцинації. Вважається, що цей штам на 60% більше передається, ніж попередній домінантний штам, і вдвічі більше заразний, ніж вихідний штам SARS-CoV-2.

Хоча штам Дельта дуже швидко поширюється, вчені не впевнені в точних причинах цього явища. Щоб це зрозуміти, група вчених вивчила в Китаї, як штам Дельта поширився від нульового пацієнта, виявленого 21 травня.

Фахівці з місцевих центрів із контролю та профілактики захворювань провели спостереження за людьми, інфікованими штамом Дельта, і їхніми близькими контактами. Вони виявили 167 інфікованих, які тим чи іншим чином заразилися від найпершого інфікованого.

Учені порівняли дані цих людей із даними, отриманими в перші дні пандемії, коли первісний SARS-CoV-2 поширювався в Китаї.

Вони виявили, що середній час, що минув від контакту людини з вірусом до позитивного результату тесту ПЛР (або кількість часу, необхідного вірусу для реплікації до досить високих рівнів, щоб його можна було виявити) становило 5,61 дня для вихідного вірусу і 3,71 дня для штаму Дельта.

"Найбільш "вражаючим" аспектом цього звіту було те, що для виявлення значних рівнів вірусу потрібно набагато менше часу, — говорить Джон Коннор, дослідник із Національної лабораторії нових інфекційних захворювань Бостонського університету. — Це змінює період часу, коли люди можуть передавати вірус", — говорить Коннор.

"Люди проходять латентний період після зараження, протягом якого концентрація вірусу дуже низька, щоб його можна було виявити. У міру того, як вірус поширюється в носії, він у підсумку досягає обумовленого рівня і стає заразним, тобто носій починає передавати вірус далі", — говорять учені.

"Розуміння того, коли інфікована людина може поширювати віруси, має важливе значення для розробки стратегії втручання, щоб розірвати ланцюжок передачі вірусу".

Іншими словами, відстежувати контакти інфікованої людини потрібно швидше, щоб люди не передавали штам Дельта, кажуть учені.

Учені також виміряли вірусне навантаження, коли SARS-CoV-2 був вперше виявлений у тестах ПЛР. Вони виявили, що вірусне навантаження при зараженні штамом Дельта було в 1260 разів вищим, ніж у вихідних вірусних інфекцій. Це говорить про те, що дельта-варіант може реплікуватися в організмі з більшою швидкістю, ніж вихідний вірус.

"Ці цифри говорять про, що штам Дельта може бути заразнішим на ранній стадії інфікування", — говорять учені. Це, у свою чергу, передбачає, що людина буде поширювати більше вірусних частинок, що підвищить ризик передачі.

Проте більш висока швидкість реплікації не може повністю пояснити, чому штам Дельта так швидко поширюється, і "є ще багато питань без відповідей", — говорить Коннор. Наприклад, для майбутніх досліджень було б важливо зрозуміти, яка частина виявленого вірусу дійсно заразна, говорить він.