Маленький и сильный. Вертолет Ingenuity совершил самый длинный и быстрый полет на Марсе

Ingenuity преодолел рекордное расстояние и поднялся выше, чем обычно. Весь полет длился чуть меньше 3 минут.

Вертолет NASA Ingenuity преодолел отметку в 1,6 км от общей дальности полета, пролетев над скалистым регионом под названием "Поднятые хребты" в кратере Езеро, пишет Space.com.

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Эта вылазка стала 10-й и самой высокой поездкой за всю историю Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с марсоходом NASA Perseverance в феврале.

[ + – ] На этом аннотированном изображении кратера Езеро на Марсе показан наземный маршрут и путевые точки для десятого полета Ingenuity.

Для вертолета этот полет был самым сложным. Он достиг максимальной и рекордной высоты в 12 м и пролетел около 95 м. От взлета до посадки весь полет длился чуть меньше 3 минут.

Ожидалось, что во время полета Ingenuity сделает ряд снимков, в том числе такие, которые помогут ученым создать стереоизображения скал "Поднятые хребты". Хребты — район, куда ученые планируют отправить марсоход Perseverance.

"Мы хотим сделать фотографии "Поднятых хребтов", потому что это область, которую ученые считают довольно интригующей и рассматривают возможность ее посещения когда-нибудь в будущем", — сообщили исследователи.

Первоначально разработанный для четырех полетов на Марс, вертолет Ingenuity является первым аппаратом, который когда-либо пытался совершить полет на другой планете.

Первоначально ожидалось, что вертолет совершит всего четыре полета за 30 марсианских дней (солы). Ingenuity завершил свою основную миссию в апреле, и NASA расширило свою деятельность. На этом расширенном этапе вертолет используется для разведки, чтобы найти интересные места для марсохода Perseverance.