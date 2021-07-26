Маленький і сильний. Вертоліт Ingenuity здійснив найдовший і швидкий політ на Марсі

Ingenuity подолав рекордну відстань і піднявся вище, ніж зазвичай. Весь політ тривав трохи менше 3 хвилин.

Вертоліт NASA Ingenuity подолав позначку в 1,6 км від загальної дальності польоту, пролетівши над скелястим регіоном під назвою "Підняті хребти" в кратері Езеро, пише Space.com.

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Ця вилазка стала 10-ю і найвищою поїздкою за всю історію Ingenuity, який прибув на Марс разом із марсоходом NASA Perseverance у лютому.

[ + – ] На цьому Анотованому зображенні кратера Езеро на Марсі показаний наземний маршрут і точки для десятого польоту Ingenuity.

Для вертольота цей політ був найскладнішим. Він досяг максимальної і рекордної висоти в 12 м і пролетів приблизно 95 м. Від зльоту до посадки весь політ тривав трохи менше 3 хвилин.

Очікувалося, що під час польоту Ingenuity зробить низку знімків, зокрема такі, які допоможуть вченим створити стереозображення скель "Підняті хребти". Хребти — район, куди вчені планують відправити марсохід Perseverance.

"Ми хочемо зробити фотографії "Піднятих хребтів", тому що це ділянка, яку вчені вважають досить загадковою і розглядають можливість її відвідування колись у майбутньому", — повідомили дослідники.

Спочатку розроблений для чотирьох польотів на Марс, вертоліт Ingenuity є першим апаратом, який коли-небудь намагався здійснити політ на іншій планеті.

Спочатку очікувалося, що вертоліт здійснить лише чотири польоти за 30 марсіанських днів (соли). Ingenuity завершив свою основну місію в квітні, і NASA розширило свою діяльність. На цьому розширеному етапі вертоліт використовується для розвідки, щоб знайти цікаві місця для марсохода Perseverance.