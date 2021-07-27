Борьба за Луну. Безос готов дать NASA 2 млрд долларов лишь бы участвовать в лунной миссии

Владелец Blue Origin предложил покрыть миллиардные расходы NASA, чтобы его компания могла принять участие в строительстве космического корабля для высадки на Луну.

В апреле этого NASA предоставило Илону Маску и его компании SpaceX контракт на 2,9 миллиарда долларов, отклонив предложение компании Безоса Blue Origin, сообщает BBC.

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Контракт предусматривает создание посадочного аппарата, который доставит астронавтов на поверхность Луны уже в 2024 году.

NASA могло заключить контракт только с одной компанией, а не с двумя, как ожидалось, из-за нехватки финансирования.

Космическое агентство получило только 850 млн долларов из 3,3 млрд, запрошенных у Конгресса на постройку лунного посадочного модуля.

"Blue Origin покроет дефицит бюджетного финансирования на постройку посадочной системы. Мы отказываемся от всех платежей NASA в этом и в ближайшие два года в размере до 2 млрд долларов США. За это мы хотим участвовать в программе", — написал в письме администратору NASА Биллу Нельсону Джефф Безос. "Это не отсрочка платежей, это полный отказ от этих платежей".

Руководитель программы пилотируемых космических полетов NASA Кэти Людерc еще весной признала, что текущий бюджет космического агентства не позволяет выбрать две компании для участия в постройке корабля для посадки астронавтов на Луну.

При заключении контракта со SpaceX в NASA также сослались на количество успешных орбитальных миссий компании и свою немаловажную роль сыграла и предложенная стоимость реализации лунной программы – она была самой низкой среди представленных.

Решение работать с компанией Илона Маска означало, что космический корабль SpaceX Starship доставит астронавтов на Луну впервые после завершения программы Аполлон-17 в 1972 году.

Оборонный подрядчик из штата Алабама, компания Dynetics, также боролась за контракт от NASA.

В борьбе за контракт NASA Безос сотрудничал с аэрокосмическими гигантами Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

Их конструкция была названа посадочным модулем Blue Moon и имела некоторое сходство с улучшенной версией лунного модуля, который доставил на поверхность Луны Нила Армстронга и Базза Олдрина в 1969 году.

В своем письме Безос подчеркнул проверенное наследие Blue Moon: "Мы создали систему посадки на Луну 21-го века, вдохновленную хорошо известной конструкцией программы Аполлон — конструкцией с множеством преимуществ. Одним из ее важных преимуществ является то, что она делает упор на безопасность".

Но у ракеты Starship Илона Маска имеется интересный дизайн, новый подход к посадке корабля на Луну и инновационные двигатели, работающие на метане.

[ + – ] Посадочный корабль Starship от компании SpaceX Фото: SpaceX

Безос же использовал свое письмо, чтобы подчеркнуть использование компанией Blue Origin в своих двигателях водородного топлива, что согласуется с долгосрочными целями NASA по дозаправке космических кораблей топливом, добытым из водяного льда на Луне. Воду можно разделить на водород и кислородное топливо для ракетных двигателей.

В апрельском заявлении NASA SpaceX получила "приемлемый" технический рейтинг и "выдающийся" рейтинг управления. Заявка Blue Origin также была оценена как "приемлемая" по техническим характеристикам, но ее рейтинг управления космическое агентство оценило, как "очень хороший".

Проиграв SpaceX, компания Blue Origin подала протест в Счетную палату США, утверждая, что NASA несправедливо отдало контракт SpaceX.

Этот протест, наряду с протестом от Dynetics, ожидает рассмотрения, хотя некоторые эксперты считают шансы на пересмотр решения NASA маловероятными.