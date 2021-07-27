Боротьба за Місяць. Безос готовий дати NASA 2 млрд доларів, тільки б узяти участь у місячній місії

Власник Blue Origin запропонував покрити мільярдні витрати NASA, щоб його компанія могла взяти участь у будівництві космічного корабля для висадки на Місяць.

У квітні цього NASA надало Ілону Маску та його компанії SpaceX контракт на 2,9 мільярда доларів, відхиливши пропозицію компанії Безоса Blue Origin, повідомляє BBC.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Контракт передбачає створення посадкового апарата, який доставить астронавтів на поверхню Місяця вже в 2024 році.

NASA могло укласти контракт тільки з однією компанією, а не з двома, як очікувалося, через брак фінансування.

Космічне агентство отримало тільки 850 млн доларів з 3,3 млрд, запитаних у Конгресу на будівництво місячного посадкового модуля.

"Blue Origin покриє дефіцит бюджетного фінансування на будівництво посадкової системи. Ми відмовляємося від усіх платежів NASA в цьому і в найближчі два роки в розмірі до 2 млрд доларів США. За це ми хочемо брати участь у програмі, — написав у листі адміністратору NASА Біллу Нельсону Джефф Безос. — Це не відстрочка платежів, це повна відмова від цих платежів".

Керівник програми пілотованих космічних польотів NASA Кеті Людерc ще навесні визнала, що поточний бюджет космічного агентства не дозволяє вибрати дві компанії для участі в будівництві корабля для посадки астронавтів на Місяць.

Під час укладання договору з SpaceX в NASA також послалися на кількість успішних орбітальних місій компанії, і свою важливу роль зіграла й запропонована вартість реалізації місячної програми — вона була найнижчою серед представлених.

Рішення працювати з компанією Ілона Маска означало, що космічний корабель SpaceX Starship доставить астронавтів на Місяць вперше після завершення програми Аполлон-17 у 1972 році.

Оборонний підрядник зі штату Алабама, компанія Dynetics, також боролася за контракт від NASA.

У боротьбі за контракт NASA Безос співпрацював із аерокосмічними гігантами Lockheed Martin, Northrop Grumman і Draper.

Їхня конструкція була названа посадковим модулем Blue Moon і мала деяку схожість із покращеною версією місячного модуля, який доставив на поверхню Місяця Ніла Армстронга та Базза Олдріна в 1969 році.

У своєму листі Безос підкреслив перевірену спадщину Blue Moon: "Ми створили систему посадки на Місяць 21-го століття, натхненну добре відомою конструкцією програми Аполлон — конструкцією з безліччю переваг. Однією з її важливих переваг є те, що вона робить упор на безпеку".

Але в ракети Starship Ілона Маска є цікавий дизайн, новий підхід до посадки корабля на Місяць і інноваційні двигуни, що працюють на метані.

[ + – ] Посадковий корабель Starship від компанії SpaceX Фото: SpaceX

Безос же використовував свій лист, щоб підкреслити використання компанією Blue Origin у своїх двигунах водневого палива, що узгоджується з довгостроковими цілями NASA з дозаправлення космічних кораблів паливом, здобутим із водяного льоду на Місяці. Воду можна розділити на водень і кисневе паливо для ракетних двигунів.

У квітневій заяві NASA SpaceX отримала "прийнятний" технічний рейтинг і "видатний" рейтинг управління. Заявка Blue Origin також була оцінена як "прийнятна" за технічними характеристиками, але її рейтинг управління космічне агентство оцінило, як "дуже хороший".

Програвши SpaceX, компанія Blue Origin подала протест у Рахункову палату США, стверджуючи, що NASA несправедливо віддало контракт SpaceX.

Цей протест, поряд із протестом від Dynetics, очікує розгляду, хоча деякі експерти вважають шанси на перегляд рішення NASA малоймовірними.