Впервые в истории. На одном из спутников Юпитера ученые обнаружили водяной пар

Этот водяной пар нашли на Ганимеде с помощью телескопа Хаббл. Он образуется, когда лед на поверхности спутника переходит из твердого состояния в газ.

Новое захватывающее открытие исследователей подтверждает теорию о том, что массивный подповерхностный океан Ганимед способен содержать инопланетную жизнь, а также может дать представление о пригодности обитания других подобных Юпитеру систем за пределами нашей собственной, пишет Futurism.

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Ученым уже известно, что Ганимед самая большая луна в Солнечной системе, содержащая огромное количество водяного льда — больше воды, чем во всех океанах Земли вместе взятых.

Но теперь, как сообщается в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, международная группа ученых смогла найти доказательства наличия водяного пара — результата сублимации льда с поверхности спутника.

Команда обнаружила, что в атмосфере Ганимеда почти не было атомарного кислорода (O2). Это удивило их больше всего, учитывая, что ранее, изучив ультрафиолетовые снимки светящегося полярного сияния луны, сделанные Хабблом еще в 1998 году, ученые пришли к выводу, что большая часть выбросов спутника — это чистый атомарный кислород.

Так что же еще могло быть причиной свечения, наблюдавшегося Хабблом более двух десятилетий назад?

"До сих пор мы наблюдали только молекулярный кислород, который происходит, когда заряженные частицы разрушают поверхность льда. Водяной пар, который мы измерили сейчас, формируется в результате сублимации льда, вызванной тепловой потерей водяного пара из теплых ледяных областей", — рассказал руководитель группы Лоренц Рот из Королевского технологического института.

Иными словами, не только кислород, но и водяной пар может выходить из более теплых регионов Ганимед, переходят из твердого состояния в газ.

К счастью, скоро ученые смогут рассмотреть его поближе. ЕКА планирует отправить орбитальный аппарат к спутникам Юпитера в рамках миссии Jupiter icy moons explorer (JUICE).