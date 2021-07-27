Уперше в історії. На одному з супутників Юпітера вчені виявили водяну пару

Цей водяний пар знайшли на Ганімеді за допомогою телескопа Габбл. Він утворюється, коли лід на поверхні супутника переходить із твердого стану в газ.

Нове захопливе відкриття дослідників підтверджує теорію про те, що масивний підповерхневий океан Ганімед здатний утримувати інопланетне життя, а також може дати уявлення про придатність проживання інших, подібних на Юпітер, систем за межами нашої власної, пише Futurism.

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Ученим Уже відомо, що Ганімед найбільший супутник у Сонячній системі, що містить величезну кількість водяного льоду — більше води, ніж у всіх океанах Землі разом узятих.

Але тепер, як повідомляється в новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Astronomy, міжнародна група вчених змогла знайти докази наявності водяної пари — результату сублімації льоду з поверхні супутника.

Команда виявила, що в атмосфері Ганімеда майже не було атомарного кисню (O2). Це здивувало їх найбільше, враховуючи, що раніше, вивчивши ультрафіолетові знімки полярного сяйва місяця, зроблені Габблом ще в 1998 році, вчені дійшли висновку, що більша частина викидів супутника — це чистий атомарний кисень.

Так що ж ще могло бути причиною світіння, що спостерігалося Габблом більш ніж два десятиріччя тому?

"До цих пір ми спостерігали тільки молекулярний кисень, який утворюється, коли заряджені частинки руйнують поверхню льоду. Водяна пара, яку ми виміряли зараз, формується в результаті сублімації льоду, викликаної тепловою втратою водяної пари з теплих крижаних областей", — розповів керівник групи Лоренц Рот із Королівського технологічного інституту.

Іншими словами, не тільки кисень, але й водяна пара може виходити з тепліших регіонів Ганімеду, переходячи з твердого стану в газ.

На щастя, скоро вчені зможуть розглянути його ближче. ЄКА планує відправити орбітальний апарат до супутників Юпітера в межах місії Jupiter icy moons explorer (JUICE).