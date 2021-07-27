Компания BioNTech использует технологию антиковидной мРНК-вакцины против малярии

Работая с ВОЗ, компания надеется начать клинические испытания на людях уже в следующем году.

Компания BioNTech, производитель одной из первых в мире мРНК-вакцин против COVID-19, теперь занимается разработкой мРНК-вакцины против малярии, сообщает New Atlas

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В настоящее время компания BioNTech стремится развить успех вакцины против COVID-19, создав несколько новых мРНК-вакцин. Наряду с вакцинами против ВИЧ и туберкулеза компания объявила о разработке вакцины против малярии.

Помимо разработки и испытаний мРНК-вакцины против малярии, BioNTech работает с ВОЗ и Африканскими центрами по контролю и профилактике заболеваний над созданием предприятий по производству мРНК в Африке. Основная цель состоит в том, чтобы расширить доступ к этим вакцинам в странах с низким и средним уровнем доходов. Когда вакцина окажется эффективной, ее можно будет быстро произвести и доставить туда, где она больше всего нужна.

"Вместе с нашими партнерами мы сделаем все возможное, чтобы разработать безопасную и эффективную вакцину против малярии на основе мРНК", — говорит генеральный директор BioNTech Угур Сахин.

Главная проблема при разработке эффективной мРНК-вакцины против малярии заключается в поиске лучшего антигена для использования в вакцине. Современные мРНК-вакцины против COVID-19, например, в наших клетках производят печально известый шип-белок коронавируса.

Большинство разрабатываемых вакцин против малярии учат нашу иммунную систему распознавать белок циркумспорозоит (CSP). Этот белок выделяется малярийными комарами на самых ранних стадиях заражения.

BioNTech сообщает, что еще не решила, какой конкретный антиген будет использоваться в ее вакцине против малярии, но сейчас там исследуют несколько вариантов, включая CSP и другие антигены, которые еще предстоит выявить. Наиболее многообещающие антигены будут выбраны для испытаний на людях, которые начнутся в в 2022 году.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус говорит, что искоренение малярии — это непростая задача, но появление технологии мРНК делает все усилия по искоренению реальными.

"Малярия была с нами на протяжении тысячелетий", — говорит Тедрос. "Ее искоренение было давней, но недостижимой мечтой. Но новые технологии, такие как мРНК, делают то, что когда-то было фантастикой, возможным".