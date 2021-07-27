Компанія BioNTech використовує технологію антиковідної мРНК-вакцини проти малярії

Працюючи з ВООЗ, компанія сподівається почати клінічні випробування на людях вже в наступному році.

Компанія BioNTech, виробник однієї з перших у світі мРНК-вакцини проти COVID-19, тепер займається розробкою мРНК-вакцини проти малярії, повідомляє New Atlas

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Зараз компанія BioNTech прагне розвинути успіх вакцини проти COVID-19, створивши кілька нових мРНК-вакцин. Поряд із вакцинами проти ВІЛ і туберкульозу компанія оголосила про розробку вакцини проти малярії.

Крім розробки та випробувань мРНК-вакцини проти малярії, BioNTech працює з ВООЗ і Африканськими центрами з контролю та профілактики захворювань над створенням підприємств із виробництва мРНК в Африці. Основна мета полягає в тому, щоб розширити доступ до цих вакцин у країнах із низьким і середнім рівнем доходів. Коли вакцина виявиться ефективною, її можна буде швидко зробити та доставити туди, де вона найбільше потрібна.

"Разом із нашими партнерами ми зробимо все можливе, щоб розробити безпечну й ефективну вакцину проти малярії на основі мРНК", — говорить генеральний директор BioNTech Угур Сахін.

Головна проблема при розробці ефективної мРНК-вакцини проти малярії полягає в пошуку кращого антигену для використання у вакцині. Сучасні мРНК-вакцини проти COVID-19, наприклад, у наших клітинах виробляють сумно відомий шип-білок коронавірусу.

Більшість розроблюваних вакцин проти малярії вчать нашу імунну систему розпізнавати білок циркумспорозоїт (CSP). Цей білок виділяється малярійними комарами на ранніх стадіях зараження.

BioNTech повідомляє, що ще не вирішила, який конкретний антиген буде використовуватися в її вакцині проти малярії, але зараз там досліджують кілька варіантів, включаючи CSP та інші антигени, які ще належить виявити. Найперспективніші антигени будуть обрані для випробувань на людях, які почнуться в 2022 році.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус каже, що викорінення малярії — це непросте завдання, але поява технології мРНК робить усі зусилля щодо викорінення реальними.

"Малярія була з нами протягом тисячоліть, — говорить Тедрос. — Її викорінення було давньою, але недосяжною мрією. Але нові технології, такі як мРНК, роблять те, що колись було фантастикою, можливим".