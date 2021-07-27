Еще одна попытка. Ученые разработали новый проект для поиска НЛО

Помимо изучения НЛО, проект Galileo хочет исследовать объекты, которые посещают нашу Солнечную систему из межзвездного пространства, и искать инопланетные спутники.

Существуют ли разумные внеземные цивилизации, способные создавать технологии для путешествий между звездами? Новый проект исследователей под названием Galileo попытается это выяснить, пишет Space.com.

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Galileo предусматривает создание глобальной сети телескопов среднего размера, камер и компьютеров для исследования неопознанных летающих объектов.

"Учитывая последние исследования, показывающие распространенность по всей галактике планет, подобных Земле, мы больше не можем игнорировать возможность того, что технологические цивилизации существовали до нас. Влияние любого открытия внеземных технологий на науку, наши технологии и на все наше мировоззрение будет огромным", — рассказал профессор Гарвардского университета Ави Леб.

В проекте участвуют исследователи из Гарвардского, Принстонского, Кембриджского, Стокгольмского университетов и Калифорнийского технологического института.

Помимо изучения НЛО, проект Galileo хочет исследовать объекты, которые посещают нашу Солнечную систему из межзвездного пространства, и искать инопланетные спутники, которые могли бы исследовать Землю.

Леб считает такие исследования новой отраслью астрономии, которую он называет "космической археологией", призванной дополнить существующий проект SETI, который в основном исследует инопланетные радиосигналы.

Эти усилия потребуют сотрудничества с существующими и будущими астрономическими исследованиями, в том числе с обсерваторией имени Веры Рубин в Чили, которая должна быть запущена в 2023 году и которую с нетерпением ожидает все научное сообщество.

Новый проект был назван в честь итальянского астронома Галилео Галилея, которого наказали за то, что он предоставил ключевые доказательства того, что Земля не находится в центре Вселенной.