Ще одна спроба. Учені розробили новий проект для пошуку НЛО

Крім вивчення НЛО, проект Galileo хоче дослідити об'єкти, які відвідують нашу Сонячну систему з міжзоряного простору, і шукати інопланетні супутники.

Чи існують розумні позаземні цивілізації, здатні створювати технології для подорожей між зірками? Новий проект дослідників під назвою Galileo спробує це з'ясувати, пише Space.com.

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Galileo передбачає створення глобальної мережі телескопів середнього розміру, камер і комп'ютерів для дослідження неопізнаних літаючих об'єктів.

"З огляду на останні дослідження, що показують поширеність по всій галактиці планет, подібних до Землі, ми більше не можемо ігнорувати можливість того, що технологічні цивілізації існували до нас. Уплив будь-якого відкриття позаземних технологій на науку, наші технології і на весь наш світогляд буде величезним", — розповів професор Гарвардського університету Аві Леб.

У проекті беруть участь дослідники з Гарвардського, Прінстонського, Кембриджського, Стокгольмського університетів і Каліфорнійського технологічного інституту.

Крім вивчення НЛО, проект Galileo хоче дослідити об'єкти, які відвідують нашу Сонячну систему з міжзоряного простору, і шукати інопланетні супутники, які могли б досліджувати Землю.

Леб вважає такі дослідження нової галуззю астрономії, яку він називає "космічною археологією", покликану доповнити існуючий проект SETI, який в основному досліджує інопланетні радіосигнали.

Ці зусилля потребують співпраці з існуючими та майбутніми астрономічними дослідженнями, у тому числі з обсерваторією імені Віри Рубін у Чилі, яка повинна бути запущена в 2023 році і яку з нетерпінням очікує все наукове співтовариство.

Новий проект був названий на честь італійського астронома Галілео Галілея, якого покарали за те, що він надав ключові докази того, що Земля не є центром Усесвіту.