Ученые рассказали, что произойдет с планетой, если вдруг все океаны замерзнут

Учитывая все нынешние события, связанные с изменением климата, такое предположение исследователей уже не кажется необычным и странным.

Цены на нефть стремительно вырастут

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Половина мировой нефти транспортируется морем, и если морские торговые пути вдруг полностью замерзнут на международном рынке нефти резко ограничатся поставки, как раз тогда, когда она будет больше всего необходима для отопления, пишет Science Focus.

Это спровоцирует глобальный экономический коллапс, который приведет к военному положению во многих странах.

Разрыв пищевой цепи

Слой льда над океанами будет блокировать большую часть света в поверхностных водах, что убьет морские водоросли. Последствия их смерти распространятся по пищевой цепочке до тех пор, пока океаны не станут почти стерильными.

Выживут только глубоководные организмы, живущие вокруг гидротермальных источников.

Растения вымрут

Лед отражает больше солнечного света, чем вода, поэтому глобальные температуры резко упадут, а земля также замерзнет. Растения погибнут от недостатка воды, что приведет к меньшему поглощению CO2, поэтому углекислый газ из вулканов будет медленно накапливаться в атмосфере и снова нагревать планету, но для оттаивания льда могут потребоваться миллионы лет.

Подобное случалось и раньше

Геологические данные экспертов свидетельствуют о том, что ранее океаны уже замерзали — по крайней мере дважды. Последний раз это было около 650 миллионов лет назад.

Достаточное количество одноклеточных организмов пережило это событие, чтобы заново заселить Землю, но окаменелости недостаточно хороши, чтобы точно сказать, были ли другие многоклеточные формы жизни, которым не так повезло.