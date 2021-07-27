Учені розповіли, що станеться з планетою, якщо раптом всі океани замерзнуть

З огляду на всі нинішні події, пов'язані зі зміною клімату, таке припущення дослідників вже не здається незвичайним і дивним.

Ціни на нафту стрімко зростуть

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Половина світової нафти транспортується морем, і якщо морські торгові шляхи раптом повністю замерзнуть на міжнародному ринку нафти різко обмежаться поставки, якраз тоді, коли вона буде найбільше необхідна для опалення, пише Science Focus.

Це спровокує глобальний економічний колапс, який призведе до військового стану в багатьох країнах.

Розрив харчового ланцюга

Шар льоду над океанами блокуватиме велику частину світу в поверхневих водах, що вб'є морські водорості. Наслідки їх смерті поширяться по харчовому ланцюжку до тих пір, поки океани не стануть майже стерильними.

Виживуть лише глибоководні організми, які живуть навколо гідротермальних джерел.

Рослини вимруть

Лід відбиває більше сонячного світла, ніж вода, тому глобальні температури різко впадуть, а земля також замерзне. Рослини загинуть від нестачі води, що призведе до меншого поглинання CO2, тому вуглекислий газ із вулканів буде повільно накопичуватися в атмосфері й знову нагрівати планету, але для відтавання льоду можуть знадобитися мільйони років.

Подібне траплялося і раніше

Геологічні дані експертів свідчать про те, що раніше океани вже замерзали — принаймні двічі. Востаннє це було приблизно 650 мільйонів років тому.

Достатня кількість одноклітинних організмів пережили цю подію, щоб заново заселити Землю, але скам'янілості недостатньо гарні, щоб точно сказати, чи були інші багатоклітинні форми життя, яким не так пощастило.